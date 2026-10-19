Fórmula 3 internacional: El argentino Mattia Colnaghi da un salto de calidad y cambia de equipo para el 2027

La llegada de Colnaghi significa una oportunidad para que el nacido en Monza, de padre italiano y madre argentina, pegue el salto en su crecimiento dentro de la categoría en la que sumó puntos en seis de las últimas ocho carreras y terminó con 54 unidades.

"Estoy muy feliz de unir fuerzas con Campos Racing para la temporada 2027 de Fórmula 3 FIA. Después de haber competido contra el equipo en las categorías anteriores, siempre he tenido un gran respeto por ellos y el éxito que han logrado a través de la serie alimentadora, especialmente en la Fórmula 3 como campeones reinantes del equipo y de pilotos”, confesó Colnaghi.

Luego sumó: "Después de ganar campeonatos en categorías anteriores y de adquirir un año de valiosa experiencia en F3, creo que, junto con Campos, tenemos el potencial para luchar por los mejores resultados en 2027”.

Por último, el piloto también agradeció a MP Motorsport por los tres años de trabajo compartido y destacó el vínculo que construyó con la escudería.