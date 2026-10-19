El argentino Mattia Colnaghi, tras su primera temporada en la Fórmula 3, donde finalizó en el puesto 13 del campeonato ganado por Ugo Ugochukwu, ya firmó contrato para pasara a la escudería Campos Racing, ganadora de los campeonatos 2025 y 206.
Fórmula 3 internacional: El argentino Mattia Colnaghi da un salto de calidad y cambia de equipo para el 2027
El piloto argentino de Fórmula 3 dejará la escudería MP Motorport y se unirá al Campos Racing, asociada con Red Bull para la temporada 2027
Tras su debut en la tercera categoría de los monoplazas de la FIA, el italo-argentino confirmó su incorporación a Campos Racing de Fórmula 3 para 2027, la escudería que forma parte del programa jóvenes talentos de Red Bull y con la que buscará pelear por el campeonato luego de su primer año en la tercera categoría en la escalera hacia la Fórmula 1.
Mattia Colnaghi y un gran avance en la Fórmula 3
Colnaghi, de 18 años, y campeón de la Fórmula 4 de España y la Eurocup-3 en 2025, confirmó que se alejará de la estructura MP Motorsport para sumarse al equipo ganador de los dos últimos campeonatos de constructores.
La llegada de Colnaghi significa una oportunidad para que el nacido en Monza, de padre italiano y madre argentina, pegue el salto en su crecimiento dentro de la categoría en la que sumó puntos en seis de las últimas ocho carreras y terminó con 54 unidades.
"Estoy muy feliz de unir fuerzas con Campos Racing para la temporada 2027 de Fórmula 3 FIA. Después de haber competido contra el equipo en las categorías anteriores, siempre he tenido un gran respeto por ellos y el éxito que han logrado a través de la serie alimentadora, especialmente en la Fórmula 3 como campeones reinantes del equipo y de pilotos”, confesó Colnaghi.
Luego sumó: "Después de ganar campeonatos en categorías anteriores y de adquirir un año de valiosa experiencia en F3, creo que, junto con Campos, tenemos el potencial para luchar por los mejores resultados en 2027”.
Por último, el piloto también agradeció a MP Motorsport por los tres años de trabajo compartido y destacó el vínculo que construyó con la escudería.
En pocas palabras
- Mattia Colnaghi: Piloto argentino de Fórmula 3 cambia a Campos Racing para 2027.
- Nuevo equipo: Campos Racing, asociado con Red Bull, es el equipo de Colnaghi para 2027.
- Objetivo 2027: Colnaghi buscará pelear por el campeonato tras su primer año en la F3.