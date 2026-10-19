Le dieron una llamativa sanción a Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración de su selección

Cristiano Ronaldo recibió una llamativa sanción

Cristiano Ronaldo, de 41 años, no podrá ser convocado durante un mes, por lo que no será parte de la fecha FIFA de noviembre.

Además se supo que el portugués recibió una multa de 255 euros, luego de haber sido él mismo quien pidió ser sancionado por su falta de comportamiento.

Cristiano se perderá la próxima fecha FIFA, con extensión desde el 9 hasta el 17 de noviembre, por lo que “CR7” no volverá a ponerse la camiseta portuguesa hasta marzo del año próximo, en caso de ser convocado.

El atacante tuvo un mal partido ante Gales, en cuya previa había comentado que no tendría ningún inconveniente en irse de su seleccionado si sentía que Portugal ya no "dependía· de él, y no sumó minutos en la segunda fecha del certamen europeo mencionado, ante Noruega.

Ronaldo seguirá en la selección de su país.

El futbolista, reconocido por su ego, discutió con el entrenador Jorge Jesús, a quien había tenido como DT en Al-Nassr de Arabia Saudita pocos años atrás. Tras una reunión breve, el jugador pasó por la oficina del presidente de la federación, Pedro Proença, y se marchó del predio en el que entrenaba su selección.

Luego el cotizado jugador realizó una publicación sugerente en sus redes sociales y comenzó a amagar con retirarse del representativo luso.

Proença comenzó a limar asperezas para que el DT agachara la cabeza y aceptara el pedido del exjugador del Real Madrid.