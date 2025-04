La Conmebol recuperó 130 millones de dólares del FIFA Gate y va por más

"El Banco Atlas acordó con Nicolás Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los EE.UU. En la actualidad, se espera un pronunciamiento por parte del Ministerio Público del Paraguay a efectos de impulsar la persecución penal respecto a estos hechos", señala el comunicado de la Conmebol, cuyo presidente es el paraguayo Alejandro Domínguez.

Alejandro Domínguez.jpg Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

"La Conmebol es la única confederación de fútbol del mundo que realizó una auditoría forense y es, además, la que más dinero recuperó de manos de la corrupción: alrededor de U$S130 millones", agrega el documento.

"La máxima autoridad de la Conmebol ratificó con firmeza la decisión de continuar los esfuerzos por la recuperación del dinero robado al fútbol sudamericano por la corrupción, así como la persecución penal de los responsables".

“A través de una auditoría forense, fue recopilada información de los manejos financieros y administrativos entre el 2000 y el 2015. Fueron detectadas al menos cuatro modalidades de hechos sospechosos de causar daños patrimoniales a la institución. Una de ellas fue la transferencia directa de cerca de U$S28 millones de cuentas de la CONMEBOL a cuentas personales de Nicolás Leoz en el Banco do Brasil”, indica el documento difundido en las últimas horas.

FIFA Gate: la denuncia de 2017 contra Leoz y Figueredo

En junio de 2017, la Conmebol denunció a Leoz y al uruguayo Eugenio Figueredo por “apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y lavado de dinero”.

El objetivo de la Conmebol era reconstruir la ruta de casi 129 millones de dólares y recuperarlos. El documento presentado en la justicia paraguaya identificaba varios mecanismos mediante los cuales se habría desviado el dinero: US$10,42 millones transferidos entre 2000 y 2005 a cuentas de Banco do Brasil a nombre de Nicolás Leoz; US$16,52 millones girados entre 2005 y 2009 a cuenta de NL Stevia S. A. (creada por el propio Leoz junto con sus hijas María Celeste y Nora Cecilia el 17 de agosto de 2005); US$33,28 millones derivados entre 2000 y 2004 a cuentas no identificadas y US$ 58,02 millones a empresas denunciadas en Estados Unidos por presuntos lavado de dinero, fraude y soborno, todas incluidas en la acusación del FIFA Gate.