La confesión de Leonard Costa luego de la obtención de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia: "Nunca me lo imaginé"

Titular en la final de Copa Argentina y sólido en el fondo, Leonard Costa confesó luego del partido ante Central Córdoba que el presente era de no creer. "Nunca me imaginé este final de año. Si me decías que iba a pasar todo esto, cuando firmé contrato, me hubiera reído. Pasó y es una alegría enorme", confesó el zaguero uruguayo.

Leonard Costa jugador de Independiente Rivadavia (2).jpg Leonard Costa se mostró exultante tras la obtención de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia.

El Bautista Gargantini fue una fiesta este lunes por la celebración de la obtención de la Copa Argentina y Costa expresó su alegría por la primera estrella: "Da una felicidad enorme ver a la gente así de contenta. Siempre hacen una fiesta en casa y solo queda agradecer".