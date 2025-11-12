Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
La confesión de Leonard Costa luego de la obtención de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia: "Nunca me lo imaginé"

Leonard Costa se mostró feliz por el título de Independiente Rivadavia en Copa Argentina

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Leonard Costa, zaguero campeón con Independiente Rivadavia en Copa Argentina Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO. 

El tramo final de la temporada de Leonard Costa en Independiente Rivadavia fue de ensueños. No solo fue metiéndose en la titularidad cuando Alfredo Berti decidió parar una línea de 5 en el fondo hace algún tiempo atrás, sino que también se convirtió en el reemplazo de un indiscutido en la zaga como Iván Villaba tras su lesión.

Titular en la final de Copa Argentina y sólido en el fondo, Leonard Costa confesó luego del partido ante Central Córdoba que el presente era de no creer. "Nunca me imaginé este final de año. Si me decías que iba a pasar todo esto, cuando firmé contrato, me hubiera reído. Pasó y es una alegría enorme", confesó el zaguero uruguayo.

Leonard Costa jugador de Independiente Rivadavia (2).jpg
Leonard Costa se mostró exultante tras la obtención de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia.

El Bautista Gargantini fue una fiesta este lunes por la celebración de la obtención de la Copa Argentina y Costa expresó su alegría por la primera estrella: "Da una felicidad enorme ver a la gente así de contenta. Siempre hacen una fiesta en casa y solo queda agradecer".

Lo que viene para Independiente Rivadavia

La Lepra jugará su último partido del año en condición de visitante ante Defensa y Justicia el próximo lunes desde las 17. Importante para Independiente Rivadavia es sumar de cara a engrosar puntaje para la próxima temporada en Primera División.

Al respecto, Leonard Costa aseguró: "Iremos a Defensa y Justicia a buscar los tres puntos. Con Central Córdoba, aspirábamos a ganar para sumar para el año que viene, no se nos dio. Tuvimos muchas oportunidades pero no pudimos concretar".

