Leonard Costa Martínez, un uruguayo para Independiente Rivadavia: "Es un paso muy importante en mi carrera"

"El fútbol uruguayo con Marcelo Bielsa ha mejorado mucho, impuso una dinámica y un estilo de juego que no estábamos aconstumbrados a ver. Estamos yendo al frente y jugamos de igual a igual contra cualquier selección".

Sobre Independiente Rivadavia, Cota Martínez opinó: "Estuvimos en Mendoza mirando el partido con Deportivo Riestra y la verdad es que fue algo muy bueno. Es impresionante la convocatoria que tiene, me dejó una grata impresión, el espectáculo de los fuegos artificiales estuvo a la altura de los equipos grandes de Uruguay como Peñarol o Nacional".

Este pase me agarra en un gran momento de mi carrera y es una oportunidad muy grande para seguir creciendo como jugador. Llega con mucha madurez, vengo con continuidad y estoy preparado. Me considero un defensor técnico, pero cuando hay que poner lo hacemos.

"Mi familia está muy contenta por esta nueva etapa que voy a vivir en Independiente Rivadavia. Es un lindo desafío el que se me presenta y voy a dejar todo por esta camiseta", completó.