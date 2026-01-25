La cláusula millonaria con la que San Lorenzo blindó al mendocino Ignacio Perruzzi

Ignacio Perruzzi es titular y figura en San Lorenzo, por eso el club decidió blindarlo con un nuevo contrato que establece una cláusula de salida millonaria.
El mendocino de solo 20 años tuvo un 2025 de ensueño ya que firmó su primer contrato con el Ciclón, integró la Selección argentina Sub 20 en el Sudamericano y luego debutó en Primera División.
Con el correr de los partidos (acumula 23 encuentros oficiales) y siendo compañero de su hermano Francisco, el mediocampista surgido en Academia Chacras se transformó en un jugador clave para el conjunto que dirige Damián Ayude.
Con San Lorenzo atravesando una crisis institucional y económica, hubo sondeos y ofertas por el pase de Ignacio Perruzzi, y aunque el propio futbolista reconoció que su objetivo es seguir en el club, la dirigencia decidió renovar las condiciones del vínculo.
Tras la derrota en el debut ante Lanús (3-2), y horas antes del viaje a Mendoza para enfrentar a Gimnasia y Esgrima (martes 27 a las 20), San Lorenzo anunció la renovación de los contratos de Nacho Perruzzi y Teo Rodríguez Pagano, otro de los jóvenes destacados de su actual plantel.
"Ignacio Perruzzi y Teo Rodríguez Pagano, junto al presidente Sergio Costantino, firmaron una mejora y extensión de sus contratos hasta el 31 de diciembre de 2028", indicó la publicación.
"Además, se establecieron las siguientes cláusulas de rescisión: Pagano USD 25.000.000. Perruzzi USD 30.000.000. ¡Y ahora vamos por más!", anunció.