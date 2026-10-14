La cifra millonaria que quiere River para transferir a Santiago Beltrán al fútbol europeo

El Corriere dello Sport, en su edición de Florencia, indicó que el club italiano inició las gestiones por el arquero de 22 años, que tiene pasaporte italiano. Beltrán debutó en la Primera de River en enero de este año por la lesión de Franco Armani, se consolidó como titular y fue convocado a la Selección Argentina.

La idea de la Fiorentina es tener a Beltrán como una opción de futuro ante la eventual salida o no renovación del español David de Gea y aunque la oferta aún no es formal se sabe que River, consciente del interés de otros equipos europeos (se menciona a Inter, Juventus y alguno de la Premier League), pediría una cifra cercana a los 20 millones de euros.