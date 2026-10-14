La cifra millonaria que quiere River para transferir a Santiago Beltrán al fútbol europeo

Fiorentina de Italia abrió contactos por Santiago Beltrán, arquero de River, y la operación podría hacerse en unos 20 millones de euros con un esquema de préstamo en enero 2027 y compra definitiva en junio,
Fiorentina de Italia abrió contactos por Santiago Beltrán, arquero de River, y la operación podría hacerse en unos 20 millones de euros con un esquema de préstamo en enero 2027 y compra definitiva en junio,
El Corriere dello Sport, en su edición de Florencia, indicó que el club italiano inició las gestiones por el arquero de 22 años, que tiene pasaporte italiano. Beltrán debutó en la Primera de River en enero de este año por la lesión de Franco Armani, se consolidó como titular y fue convocado a la Selección Argentina.
La idea de la Fiorentina es tener a Beltrán como una opción de futuro ante la eventual salida o no renovación del español David de Gea y aunque la oferta aún no es formal se sabe que River, consciente del interés de otros equipos europeos (se menciona a Inter, Juventus y alguno de la Premier League), pediría una cifra cercana a los 20 millones de euros.
En paralelo, el club de Núñez trabaja en conversaciones para extender el contrato del arquero (vence en 2027) para una mejora salarial y a la vez elevar la cláusula de rescisión.
En caso de concretarse su pase a la Fiorentina Santiago Beltrán pasaría a formar parte de una extensa lista de futbolistas argentinos que defendieron la camiseta Viola entre los que figuran nada menos que Daniel Passarella y Gabriel Batistuta.
Estos dos son algunos de los futbolistas que jugaron en River y en la Fiorentina tal como lo hace actualmente Franco Mastantuono y antes lo hicieron Lucas Beltrán (de regreso en River), Lucas Martínez Quarta, Gio Simeone, Germán Pezzella, Abel Balbo y Ramón Díaz.