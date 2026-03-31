La cifra exorbitante que pagará River para la ampliación y el techado del estadio Monumental

A través de un comunicado, River reveló el resultado de la licitación y el monto total de la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental.
River reveló el resultado de la licitación y el monto total de la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental.
A través de un comunicado, River reveló el resultado de la licitación y el monto total de la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental.
Según la publicación, la Comisión Directiva aprobó por unanimidad el resultado del proceso licitatorio correspondiente al proyecto de ampliación y techado que había sido aprobado el pasado 5 de marzo.
"El proceso se desarrolló conforme a estándares de transparencia y buenas prácticas para proyectos de infraestructura, con la participación de seis oferentes: Techint I&C, Sacde, Benito Roggio, GCDI, Grupo ENG y Riva", indicó el club para luego agregar que "La apertura de ofertas se realizó de manera digital a través de la plataforma SAP Ariba, con la presencia de auditores externos de Deloitte, SBP y un escribano público, garantizando la trazabilidad y confidencialidad del procedimiento".
La aprobación de la CD de River abre la oportunidad de convocar a una Asamblea Extraordinaria de Representantes de Socios para su tratamiento.
River explicó que "luego de la evaluación técnica y económica de las propuestas, y tras una instancia de negociación, la obra fue adjudicada a la empresa Grupo ENG S.A., en función de su solidez técnica, capacidad de ejecución y competitividad económica".
"La oferta seleccionada presentó una diferencia del 28% respecto de la segunda mejor propuesta y del 86% en relación con la tercera", resaltó la misiva antes de aclarar que el contrato será "llave en mano" y con responsabilidad integral del contratista sobre la ejecución de la obra.
El monto total de la obra asciende a 145.085.227 dólares más IVA y contempla los trabajos principales que son la nueva bandeja 360° y el techado integral del estadio.
También incluye costos de equipamiento (butacas, barandas, etc), dirección de obra, monitoreo técnico, seguridad, financiamiento y adecuaciones de servicios.