La cifra exorbitante que pagará River para la ampliación y el techado del estadio Monumental

La aprobación de la CD de River abre la oportunidad de convocar a una Asamblea Extraordinaria de Representantes de Socios para su tratamiento.

La empresa a la que se adjudicó la obra

River explicó que "luego de la evaluación técnica y económica de las propuestas, y tras una instancia de negociación, la obra fue adjudicada a la empresa Grupo ENG S.A., en función de su solidez técnica, capacidad de ejecución y competitividad económica".

"La oferta seleccionada presentó una diferencia del 28% respecto de la segunda mejor propuesta y del 86% en relación con la tercera", resaltó la misiva antes de aclarar que el contrato será "llave en mano" y con responsabilidad integral del contratista sobre la ejecución de la obra.

El monto de la obra en el Monumental

El monto total de la obra asciende a 145.085.227 dólares más IVA y contempla los trabajos principales que son la nueva bandeja 360° y el techado integral del estadio.

También incluye costos de equipamiento (butacas, barandas, etc), dirección de obra, monitoreo técnico, seguridad, financiamiento y adecuaciones de servicios.