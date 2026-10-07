La carta de Chiqui Tapia para despedir a Messi: "Mi héroe favorito"

Tu compromiso con esta camiseta, incluso cuando llevarla pesaba más de lo que cualquiera podía imaginar Tu compromiso con esta camiseta, incluso cuando llevarla pesaba más de lo que cualquiera podía imaginar

Esa persistencia tuvo su recompensa en el tramo final de su viaje internacional. Tapia rememoró las batallas superadas hasta alcanzar la consagración en la Copa América, el festejo en la Finalísima de Wembley y el punto culminante en la tarde mágica de Qatar, donde la perseverancia del capitán terminó por saldar la deuda más grande y quedar grabada en la memoria colectiva del país.

Chiqui Tapia se expresó sobre los logros futbolísticos, pero también sobre la calidad humana del 10.

Hiciste algo todavía más grande: uniste generaciones. Hiciste algo todavía más grande: uniste generaciones.

Chiqui Tapia finalizó su carta con un cierre muy fuerte

El broche de oro llegó con una declaración de admiración profunda que rompió cualquier protocolo dirigencial: "Las camisetas algún día se cuelgan. Los partidos terminan. Los estadios se apagan. Las leyendas, no".

"Y mientras exista una pelota rodando en nuestro país, mientras un chico grite un gol con la camiseta celeste y blanca, mientras un argentino recuerde dónde estaba aquel 18 de diciembre, vas a seguir estando ahí", escribió el presidente de la AFA en uno de los párrafos más poéticos.

"Nuestro capitán. Nuestro campeón. Nuestro 10. Mi héroe favorito. Gracias por todo, Leo. Esta siempre va a ser tu casa", concluyó Claudio Chiqui Tapia.