Inicio Ovación Fútbol Chiqui Tapia
Emotivo y cercano

La carta de Chiqui Tapia para despedir a Messi: "Mi héroe favorito"

Chiqui Tapia despidió al eterno capitán con una sentida carta donde puso en valor su resiliencia y el impacto cultural que generó

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Chiqui Tapia y Lionel Messi siempre mantuvieron una relación cercana.

Chiqui Tapia y Lionel Messi siempre mantuvieron una relación cercana.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina trascendió cualquier marco estrictamente deportivo para convertirse en un hecho histórico cargado de nostalgia. Claudio Chiqui Tapia optó por dejar a un lado las vitrinas y los libros de récords para expresarse desde un lugar mucho más íntimo y cercano a través de una emotiva carta.

La publicación del titular de la AFA se viralizó rápidamente por la sensibilidad de su mensaje. Más que un comunicado institucional, el escrito buscó interpretar el sentir de millones de hinchas, poniendo el foco en la dimensión humana, los sacrificios silenciosos y la inmensa huella que el 10 deja grabada a fuego en la identidad del fútbol nacional.

La carta de Chiqui Tapia para Lio.

La carta de Chiqui Tapia para Lio.

Chiqui Tapia escribió sobre la resiliencia y el hombre detrás del mito

El texto del mandamás del fútbol argentino comenzó abordando el tramo más difícil para cualquier fanático: aceptar el paso del tiempo: "Llegó ese día que nadie quería que llegara. Pero el tiempo es inevitable y acá estamos, tratando de encontrar palabras para escribir el final de un ciclo. No el final de la historia. Porque hay historias que, cuando se vuelven eternas, ya no tienen final."

Tu compromiso con esta camiseta, incluso cuando llevarla pesaba más de lo que cualquiera podía imaginar Tu compromiso con esta camiseta, incluso cuando llevarla pesaba más de lo que cualquiera podía imaginar

Esa persistencia tuvo su recompensa en el tramo final de su viaje internacional. Tapia rememoró las batallas superadas hasta alcanzar la consagración en la Copa América, el festejo en la Finalísima de Wembley y el punto culminante en la tarde mágica de Qatar, donde la perseverancia del capitán terminó por saldar la deuda más grande y quedar grabada en la memoria colectiva del país.

Chiqui Tapia se expres&oacute; sobre los logros futbol&iacute;sticos, pero tambi&eacute;n sobre la calidad humana del 10.

Chiqui Tapia se expresó sobre los logros futbolísticos, pero también sobre la calidad humana del 10.

Hiciste algo todavía más grande: uniste generaciones. Hiciste algo todavía más grande: uniste generaciones.

Chiqui Tapia finalizó su carta con un cierre muy fuerte

El broche de oro llegó con una declaración de admiración profunda que rompió cualquier protocolo dirigencial: "Las camisetas algún día se cuelgan. Los partidos terminan. Los estadios se apagan. Las leyendas, no".

"Y mientras exista una pelota rodando en nuestro país, mientras un chico grite un gol con la camiseta celeste y blanca, mientras un argentino recuerde dónde estaba aquel 18 de diciembre, vas a seguir estando ahí", escribió el presidente de la AFA en uno de los párrafos más poéticos.

"Nuestro capitán. Nuestro campeón. Nuestro 10. Mi héroe favorito. Gracias por todo, Leo. Esta siempre va a ser tu casa", concluyó Claudio Chiqui Tapia.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas