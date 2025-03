No fue una buena tarde de domingo en el Omar Higinio Sperdutti. El Deportivo Maipú cayó por la mínima diferencia ante San Martín de Tucumán y no solo desperdició la chance de ser líder de la Zona A sino que dejó ir su invicto de local que databa desde 9 partidos atrás, incluyendo una porción de la temporada pasada (la última derrota había sido frente a All Boys, el 4 de agosto del 2024 por la fecha 26 de la Primera Nacional).