La barra de Colo Colo prometió venganza después de los dos muertos en el partido de la Copa Libertadores

Además explicaron el porqué ingresaron al campo de juego cuando el partido aún se estaba disputando: "No permitiremos que el show tape la gravedad de este hecho, dos menores asesinados por estos uniformados. Faltaron totalmente a los protocolos, si es que los tienen".

"No pueden seguir muriendo compañeros de galería en manos de esta institución, uno sale de casa con la ilusión de ver a su equipo, de despejarse y tener un buen rato. No es posible que no vuelvas a casa por ir a ver un partido. Extendemos nuestro pésame a las familias", concluyeron.

Este mensaje estuvo acompañado de una imagen donde se lee la palabra "venganza" acompañada de la frase: "2 vidas valen más que 3 puntos".

El descargo de Colo Colo en las redes

Colo Colo también realizó un descargo en sus redes sociales donde lamenta lo sucedido e informó la suspensión del arengazo que se iba a realizar este viernes 11 de abril: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos de nuestros hinchas en la previa del partido ante Fortaleza de Brasil en las inmediaciones del estadio".

"Enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y cercanos. En señal de duelo, informamos la suspensión del Arengazo que se iba a realizar este viernes 11 de abril", concluyó el club.