Liga Profesional de Fútbol

La agenda de Boca y River: días y horarios de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional comunicó la programación de las fechas 1 hasta la 12 del Torneo Apertura 2026 y tanto Boca como River ya tienen su hoja de ruta para la temporada 2026.

Por UNO
River y Boca ya tienen agendado su inicio de temporada.

El Millonario debutará el sábado 24 a las 17 ante Barracas y el Xeneize lo hará domingo 25 a las 18.30 frente a Deportivo Riestra, el miércoles 28 de enero se cruzarán con los equipos de La Plata y el domingo 1 de febrero con los rosarinos.

river 1

El interzonal Boca vs. Racing será el viernes 20 de febrero a las 20 y en cuanto a los mendocinos Boca recibirá al Lobo el sábado 28 de febrero y River jugará con la Lepra, en Mendoza, el lunes 2 de marzo.

boca 1

El comunicado de la Liga indica que para la diagramación final del cronograma de estas 12 fechas se consideraron la participación de los representantes argentinos en los torneos continentales, evitando solapar partidos con la Fase 2 del repechaje de Copa Libertadores y de la Recopa que jugarán Argentinos Juniors y Lanús respectivamente. En el caso de Boca, su partido con Lanús por la fecha 7 depende de la programación de la Recopa Sudamericana.

Además se tuvieron en cuenta descansos, seguridad, televisación, horario de verano y el calendario de la Copa Argentina.

Los partidos de Boca y River en las primeras 12 fechas del Apertura

Fecha 1

  • Sábado 24 de enero 17.00 Barracas Central – River
  • Domingo 25 de enero 18.30 Boca – Deportivo Riestra

Fecha 2

  • Miércoles 28 de enero 20.00 River – Gimnasia y 22.15 Estudiantes – Boca

Fecha 3

  • Domingo 1 de febrero 19.15 Boca – Newell’s y 21.30 Rosario Central – River

Fecha 4

  • Sábado 7 de febrero 20.00 River – Tigre
  • Domingo 8 de febrero 22.15 Vélez – Boca

Fecha 5

  • Jueves 12 de febrero 21.15 Argentinos – River
  • Domingo 15 de febrero 19.30 Boca – Platense

Fecha 6 (Interzonal)

  • Viernes 20 de febrero 20.00 Boca – Racing
  • Domingo 22 de febrero 18.30 Vélez – River

Fecha 7

  • Jueves 26 de febrero 19.30 River – Banfield
  • A confirmar Lanús – Boca

Fecha 8

  • Sábado 28 de febrero 17.45 Boca – Gimnasia y Esgrima
  • Lunes 2 de marzo 21.30 Independiente Rivadavia – River

Fecha 9

  • Domingo 8 de marzo 19.15 Central Córdoba – Boca y 21.15 River – Atlético Tucumán

Fecha 10

  • Miércoles 11 de marzo 19.45 Boca – San Lorenzo
  • Jueves 12 de marzo 21.30 Huracán – River

Fecha 11

  • Domingo 15 de marzo 19.45 River – Sarmiento y 22.00 Unión – Boca

Fecha 12

  • Domingo 22 de marzo 17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River y 20.00 Boca – Instituto

