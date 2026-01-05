La agenda de Boca y River: días y horarios de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

El Millonario debutará el sábado 24 a las 17 ante Barracas y el Xeneize lo hará domingo 25 a las 18.30 frente a Deportivo Riestra, el miércoles 28 de enero se cruzarán con los equipos de La Plata y el domingo 1 de febrero con los rosarinos.

river 1

El interzonal Boca vs. Racing será el viernes 20 de febrero a las 20 y en cuanto a los mendocinos Boca recibirá al Lobo el sábado 28 de febrero y River jugará con la Lepra, en Mendoza, el lunes 2 de marzo.