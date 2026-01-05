La agenda de Boca y River: días y horarios de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional comunicó la programación de las fechas 1 hasta la 12 del Torneo Apertura 2026 y tanto Boca como River ya tienen su hoja de ruta para la temporada 2026.
El Millonario debutará el sábado 24 a las 17 ante Barracas y el Xeneize lo hará domingo 25 a las 18.30 frente a Deportivo Riestra, el miércoles 28 de enero se cruzarán con los equipos de La Plata y el domingo 1 de febrero con los rosarinos.
El interzonal Boca vs. Racing será el viernes 20 de febrero a las 20 y en cuanto a los mendocinos Boca recibirá al Lobo el sábado 28 de febrero y River jugará con la Lepra, en Mendoza, el lunes 2 de marzo.
El comunicado de la Liga indica que para la diagramación final del cronograma de estas 12 fechas se consideraron la participación de los representantes argentinos en los torneos continentales, evitando solapar partidos con la Fase 2 del repechaje de Copa Libertadores y de la Recopa que jugarán Argentinos Juniors y Lanús respectivamente. En el caso de Boca, su partido con Lanús por la fecha 7 depende de la programación de la Recopa Sudamericana.
Además se tuvieron en cuenta descansos, seguridad, televisación, horario de verano y el calendario de la Copa Argentina.
