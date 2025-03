Juan Ignacio Barbieri pisó fuerte en el Gargantini y dejó un mensaje particular en la previa del duelo ante Godoy Cruz

"Fue una noche soñada, se dio todo junto. Se dieron los goles y la victoria y me pone muy contento en lo personal, me da mucha confianza. Vengo de dos categorías inferiores y costó un poco, pero se logró", expresó Barbieri tras el triunfo azul en el Bautista Gargantini. El delantero venía de una lesión en su espalda y no había podido estar presente en los últimos encuentros, por ello el doblete fue especial en varios aspectos.

juani barbieri (2).jpeg Juan Ignacio Barbieri fue la figura de Independiente Rivadavia ante Racing. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

