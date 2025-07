Jorge Broun le ofreció la cinta de capitán a Ángel Di María: "La tiene que llevar"

En diálogo con ESPN Jorge Broun se expresó sobre la posibilidad de que el delantero campeón del mundo utilice la cinta de capitán: "Yo le dije que, de parte mía, la cinta le tiene que llevar él. Después será una decisión de él si quiere o no, algo estuvimos hablando".

"Él es un emblema, no solamente de Central, del fútbol argentino, la cinta la tiene que llevar", continuó manifestando el arquero aunque contó que aún Ángel Di María no le confirmó si va a aceptar la cinta de capitán.

Con respecto a la integración de Di María en el grupo narró que ya está en el grupo de WhatsApp del plantel: "Le dije: 'No sé si querés que te meta en el grupo de los jugadores'. Me dijo: 'Vos meteme, yo soy uno más, no quiero privilegios. Meteme'. Enseguida mandó un mensaje y se prendió con los chistes que hacíamos".

"Se metió enseguida en el grupo con la humildad que lo caracteriza. Hoy en el vestuario era uno más, parecía que estuvo toda la vida en el grupo", dijo Fatura.

Para finalizar, se refirió a una comparación que puede realizarse entre la figura de Ángel Di María y de Diego Maradona (con quien estuvo en Gimnasia): "Esto es algo similar a lo que viví con Diego en Gimnasia, nosotros tenemos que acostumbrarnos a que puede llegar a pasar eso".

Ángel Di María campeón Champions League

►TE PUEDE INTERESAR: Se complica el regreso de Leandro Paredes a Boca: los tiempos de la cláusula de rescisión

Todos los títulos de Ángel Di María

En total el Fideo acumuló 36 títulos logrando dar la vuelta con la camiseta de la Selección argentina, en Benfica, Real Madrid y PSG; en los equipos que no logró campeonar fueron Rosario Central (por ahora) y Juventus.

Títulos de Ángel Di María con la Selección Argentina (6):

1 Mundial.

2 Copas América.

1 Copa de Campeones Conmebol-UEFA (Finalissima).

1 Oro en Juegos Olímpicos.

1 Mundial Sub-20.

Títulos de Ángel Di María con el Real Madrid (6):

1 Champions League.

1 Liga española.

2 Copas del Rey.

1 Supercopa de Europa.

1 Supercopa de España.

Títulos de Ángel Di María con el PSG (19):

5 Ligue 1.

5 Copas de Francia.

4 Copas de la Liga de Francia.

5 Supercopas de Francia.

Títulos de Ángel Di María con el Benfica (5):