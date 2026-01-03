Joaquín Panichelli empezó el 2026 con un gol que acrecienta su sueño de ir al Mundial

Joaquín Panichelli marcó el único gol del Racing de Estrasburgo en el empate 1 a 1 ante el Niza por la fecha 17 de la Ligue 1 de Francia y empezó el 2026 acrecentando su sueño de estar en el Mundial.
El goleador de 23 años anotó de penal a los 13' del primer tiempo, llegó a 10 goles en la competencia y acumula 11 tantos en 24 encuentros oficiales.
El Colo Barco también fue titular en el conjunto visitante que ahora se ubica 7mo. con 24 puntos (ganó 7, empató 3 y perdió 7) lejos del puntero Lens (40) y del escolta PSG (36 y un partido menos).
Debutante en 2025 tras su explosión en el fútbol francés, Joaquín Panichelli es uno de los futbolistas que Scaloni tiene en carpeta como alternativa ofensiva.
El Flaco López y Taty Castellanos son otros de los delanteros que han sido parte de la Selección argentina en el último tiempo.