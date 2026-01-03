Joaquín Panichelli empezó el 2026 con un gol que acrecienta su sueño de ir al Mundial

Panichelli Joaquín Panichelli lleva 10 goles en 17 fechas de la Ligue 1.

El goleador de 23 años anotó de penal a los 13' del primer tiempo, llegó a 10 goles en la competencia y acumula 11 tantos en 24 encuentros oficiales.

El Colo Barco también fue titular en el conjunto visitante que ahora se ubica 7mo. con 24 puntos (ganó 7, empató 3 y perdió 7) lejos del puntero Lens (40) y del escolta PSG (36 y un partido menos).