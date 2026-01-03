Inicio Ovación Fútbol Joaquín Panichelli
Ligue 1

Joaquín Panichelli empezó el 2026 con un gol que acrecienta su sueño de ir al Mundial

Joaquín Panichelli marcó el único gol del Racing de Estrasburgo en el empate ante el Niza por la Ligue 1 de Francia.

Panichelli empezó el año con otro gol.

Joaquín Panichelli marcó el único gol del Racing de Estrasburgo en el empate 1 a 1 ante el Niza por la fecha 17 de la Ligue 1 de Francia y empezó el 2026 acrecentando su sueño de estar en el Mundial.

Panichelli
Joaqu&iacute;n Panichelli lleva 10 goles en 17 fechas de la Ligue 1.

El goleador de 23 años anotó de penal a los 13' del primer tiempo, llegó a 10 goles en la competencia y acumula 11 tantos en 24 encuentros oficiales.

El Colo Barco también fue titular en el conjunto visitante que ahora se ubica 7mo. con 24 puntos (ganó 7, empató 3 y perdió 7) lejos del puntero Lens (40) y del escolta PSG (36 y un partido menos).

Panichelli sueña con estar en el Mundial

Debutante en 2025 tras su explosión en el fútbol francés, Joaquín Panichelli es uno de los futbolistas que Scaloni tiene en carpeta como alternativa ofensiva.

El Flaco López y Taty Castellanos son otros de los delanteros que han sido parte de la Selección argentina en el último tiempo.

