Independiente Rivadavia sigue arriba en la tabla anual, pero perdió terreno en el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia sufrió ante Rosario Central su peor derrota desde que llegó a Primera División, pero conservó el liderazgo en la tabla anual ayudado por el empate de Argentinos Juniors frente a Platense.
Independiente Rivadavia sufrió ante Rosario Central su peor derrota desde que llegó a Primera , pero conservó el liderazgo en la tabla anual ayudado por el empate de Argentinos Juniors
Independiente Rivadavia sufrió ante Rosario Central su peor derrota desde que llegó a Primera División, pero conservó el liderazgo en la tabla anual ayudado por el empate de Argentinos Juniors frente a Platense.
La Lepra, condicionada por dos fallos arbitrales como el penal convertido por Di María y la expulsión de Álex Arce, perdió sin atenuantes en Arroyito, pero a solo 4 fechas del final sigue dependiendo de sí mismo para conseguir otra estrella: la de campeón de Liga que corresponderá al que más puntos sume en la tabla anual.
El conjunto dirigido por Alfredo Berti tiene 52 puntos y conserva una mínima ventaja sobre Boca (51) y Argentinos Juniors (51) que dejó escapar la chance de subir a la punta al empatar este domingo 1 a 1 con Platense, su clásico rival, en Vicente López.
Por ahora esos son los 3 equipos de arriba que además ganarían el pasaje a la Copa Libertadores 2027, otro de los objetivos que tienen los azules en este cierre de temporada.
Más atrás, por ahora en zona de clasificación a la Copa Sudamericana del año que viene, pero con chances de pelear el título de campeón de la temporada, aparecen Rosario Central (50), Vélez (49 y juega este lunes con Lanús), Instituto (47), Belgrano (46 pero libera cupo por ser campeón del Apertura), Estudiantes (45), River (45 y un partido menos) y Gimnasia La Plata (45) que accedería a la plaza que libera el Pirata cordobés.
Las posiciones de la Liga Profesional
Con 18 puntos Independiente Rivadavia quedó 8vo en la Zona B del Torneo Clausura y su clasificación a los playoffs no está clara ya que si bien está a solo 4 puntos de los primeros (Central y Argentinos) solo tiene dos puntos más que River (16) que este miércoles 14 jugará un partido pendiente con Sarmiento, en Junín, y de ganar dejará a la Lepra fuera del lote de los 8 primeros.
Otro dato no menor es que con los 5 goles sufridos en Rosario los azules tienen una diferencia de gol de -4 en el Clausura (15 a favor y 19 en contra) y 10 en la tabla anual (44 y 34) algo que puede ser clave en caso de empate en puntos.
La Lepra será local ante Tigre el sábado 17 de octubre a las 17.30, el martes 27 a las 19 visitará a Argentinos Juniors en un partido decisivo, el lunes 2 de noviembre a las 21.15 recibirá a Banfield en el Gargantini y luego solo le quedará el clásico frente al Lobo.