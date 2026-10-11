Independiente Rivadavia sigue arriba en la tabla anual, pero perdió terreno en el Torneo Clausura

Por ahora esos son los 3 equipos de arriba que además ganarían el pasaje a la Copa Libertadores 2027, otro de los objetivos que tienen los azules en este cierre de temporada.

Más atrás, por ahora en zona de clasificación a la Copa Sudamericana del año que viene, pero con chances de pelear el título de campeón de la temporada, aparecen Rosario Central (50), Vélez (49 y juega este lunes con Lanús), Instituto (47), Belgrano (46 pero libera cupo por ser campeón del Apertura), Estudiantes (45), River (45 y un partido menos) y Gimnasia La Plata (45) que accedería a la plaza que libera el Pirata cordobés.

Las posiciones de la Liga Profesional

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Clausura

Con 18 puntos Independiente Rivadavia quedó 8vo en la Zona B del Torneo Clausura y su clasificación a los playoffs no está clara ya que si bien está a solo 4 puntos de los primeros (Central y Argentinos) solo tiene dos puntos más que River (16) que este miércoles 14 jugará un partido pendiente con Sarmiento, en Junín, y de ganar dejará a la Lepra fuera del lote de los 8 primeros.

La Lepra sigue dependiendo de sí mismo para ganar la tabla anual.

Otro dato no menor es que con los 5 goles sufridos en Rosario los azules tienen una diferencia de gol de -4 en el Clausura (15 a favor y 19 en contra) y 10 en la tabla anual (44 y 34) algo que puede ser clave en caso de empate en puntos.

La Lepra será local ante Tigre el sábado 17 de octubre a las 17.30, el martes 27 a las 19 visitará a Argentinos Juniors en un partido decisivo, el lunes 2 de noviembre a las 21.15 recibirá a Banfield en el Gargantini y luego solo le quedará el clásico frente al Lobo.