Independiente Rivadavia recibirá un reconocimiento en la Legislatura: día y hora

La institución azul -con Daniel Vila a la cabeza- vive un momento soñado tanto en el Torneo Apertura de la Liga Profesional como en la Copa Libertadores de América. Después de su consagración en la Copa Argentina el 5 de noviembre del 2025, tras vencer en la final a Argentinos Juniors en el estadio Juan Domingo Perón, de Córdoba (es el reducto de Instituto) por 5-3 en la definición por penales -luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario- el equipo dirigido por Alfredo Berti tuvo un ascenso meteórico.

studer-independiente-rivadavia La Lepra recibirá un homenaje.

Tras ganar ese certamen por primera vez en su historia (también fue un hito para el fútbol mendocino) logró el boleto para jugar la Libertadores. Tuvo su debut histórico el martes pasado en el triunfo por 1 a 0 sobre Bolívar de Bolivia, con gol de Matías Fernández y ahora se prepara para jugar con Fluminense, en el Maracaná, el próximo miércoles a las 21.30.