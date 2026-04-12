Independiente Rivadavia recibirá un reconocimiento en la Legislatura: día y hora

La Cámara de Diputados de Mendoza le hará un homenaje a Independiente Rivadavia por su participación en la Copa Libertadores y por lo que significa para la provincia la presencia del certamen a nivel turismo. La cita será este lunes a las 13 en el Salón Azul de la Legislatura, en Peatonal Sarmiento 247, de la Ciudad de Mendoza.
La institución azul -con Daniel Vila a la cabeza- vive un momento soñado tanto en el Torneo Apertura de la Liga Profesional como en la Copa Libertadores de América. Después de su consagración en la Copa Argentina el 5 de noviembre del 2025, tras vencer en la final a Argentinos Juniors en el estadio Juan Domingo Perón, de Córdoba (es el reducto de Instituto) por 5-3 en la definición por penales -luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario- el equipo dirigido por Alfredo Berti tuvo un ascenso meteórico.
Tras ganar ese certamen por primera vez en su historia (también fue un hito para el fútbol mendocino) logró el boleto para jugar la Libertadores. Tuvo su debut histórico el martes pasado en el triunfo por 1 a 0 sobre Bolívar de Bolivia, con gol de Matías Fernández y ahora se prepara para jugar con Fluminense, en el Maracaná, el próximo miércoles a las 21.30.
Independiente Rivadavia lidera todas las competencias
El equipo del Parque aprovechó el empate sin goles entre La Guaira y Fluminense, en Venezuela, para quedar solo arriba en el Grupo C del certamen continental.
La Lepra acumula cinco triunfos consecutivos contando el Apertura y la Libertadores: Gimnasia La Plata, Rosario Central, Tigre, Bolívar y Argentinos, lo que le ha permitido liderar la tabla anual. Para muchos Independiente Rivadavia es el mejor equipo del fútbol argentino y será homenajeado en Mendoza.