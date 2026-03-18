Independiente Rivadavia: a qué destinos puede viajar la Lepra en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia cuenta las horas. Este jueves, desde las 20, se desarrollará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras haber conquistado la Copa Argentina 2025, la Lepra jugará por primera vez en su historia el torneo de clubes más importante del continente.
Con los 32 equipos confirmados el evento se desarrollará este jueves, 19 de marzo, a partir de las 20. El escenario elegido es, como de costumbre, la sede de Conmebol en Luque, Paraguay.
Independiente Rivadavia se ubicará en el copón 4 junto a otro siete equipos: Universidad Central (VEN), Platense, Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal, Tolima (COL) y Independiente Medellín (COL).
Los rivales que pueden tocarle a Independiente Rivadavia
Este jueves por la tarde Independiente Rivadavia conocerá a sus tres rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La Lepra se verá las caras con un equipo de cada bombo: el 1, el 2 y el 3. Cabe aclarar que no podrá compartir zona con una institución argentina.
Los bombos están conformados de la siguiente manera:
Bombo 1
Flamengo (BRA)
Palmeiras (BRA)
Boca Juniors
Peñarol (URU)
Nacional (URU)
LDU (ECU)
Fluminense (BRA)
Independiente del Valle (ECU)
Bombo 2
Lanús
Libertad (PAR)
Estudiantes
Cerro Porteño (PAR)
Corinthians (BRA)
Bolívar (BOL)
Cruzeiro (BRA)
Universitario (PER)
Bombo 3
Junior Barranquilla (COL)
Universidad Católica (CHI)
Independiente Santa Fe (COL)
Rosario Central
Always Ready (BOL)
Coquimbo Unido (CHI)
Deportivo La Guaira (VEN)
Cusco (PER)
Porcentaje de probabilidades: a dónde podría viajar Independiente Rivadavia
Cabe resaltar que Independiente Rivadavia no podrá compartir grupo con otros equipos argentinos. En este sentido, con la conformación de los bombos confirmados y a la espera del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la Lepra tiene chances de viajar a:
Bombo 1
Brasil - 42,86%
Ecuador - 28,57%
Uruguay - 28,57%
Bombo 2
Brasil - 33,33%
Paraguay - 33,33%
Bolivia - 16,67%
Perú - 16,67%
Bombo 3
Colombia - 28,57%
Chile - 28,57%
Bolivia - 14,29%
Venezuela - 14,29%
Perú - 14,29%
El calendario de la Copa Libertadores 2026
La fase de grupos comenzará el martes 7 de abril y terminará el jueves 28 de mayo: