Independiente Rivadavia: a qué destinos puede viajar la Lepra en la Copa Libertadores

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-campeón Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Los rivales que pueden tocarle a Independiente Rivadavia

Este jueves por la tarde Independiente Rivadavia conocerá a sus tres rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La Lepra se verá las caras con un equipo de cada bombo: el 1, el 2 y el 3. Cabe aclarar que no podrá compartir zona con una institución argentina.

Los bombos están conformados de la siguiente manera:

Bombo 1

Flamengo (BRA)

Palmeiras (BRA)

Boca Juniors

Peñarol (URU)

Nacional (URU)

LDU (ECU)

Fluminense (BRA)

Independiente del Valle (ECU)

Bombo 2

Lanús

Libertad (PAR)

Estudiantes

Cerro Porteño (PAR)

Corinthians (BRA)

Bolívar (BOL)

Cruzeiro (BRA)

Universitario (PER)

Bombo 3

Junior Barranquilla (COL)

Universidad Católica (CHI)

Independiente Santa Fe (COL)

Rosario Central

Always Ready (BOL)

Coquimbo Unido (CHI)

Deportivo La Guaira (VEN)

Cusco (PER)

Independiente Rivadavia - Copa Libertadores

Porcentaje de probabilidades: a dónde podría viajar Independiente Rivadavia

Cabe resaltar que Independiente Rivadavia no podrá compartir grupo con otros equipos argentinos. En este sentido, con la conformación de los bombos confirmados y a la espera del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la Lepra tiene chances de viajar a:

Bombo 1

Brasil - 42,86%

Ecuador - 28,57%

Uruguay - 28,57%

Bombo 2

Brasil - 33,33%

Paraguay - 33,33%

Bolivia - 16,67%

Perú - 16,67%

Bombo 3

Colombia - 28,57%

Chile - 28,57%

Bolivia - 14,29%

Venezuela - 14,29%

Perú - 14,29%

El calendario de la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos comenzará el martes 7 de abril y terminará el jueves 28 de mayo:

Fecha 1 - Entre el 7 y 9 de abril

Fecha 2 - Entre el 14 y el 16 de abril

Fecha 3 - Entre el 28 y el 30 de abril

Fecha 4 - Entre el 5 y el 7 de mayo

Fecha 5 - Entre el 19 y el 21 de mayo

Fecha 6 - Entre el 26 y el 28 de mayo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/2033906208390975604&partner=&hide_thread=false Te invita Sebastián Villa en nombre de @CSIRoficial, ¿te lo vas a perder?



Mirá el sorteo en VIVO de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores



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El sorteo de los octavos de final será en la semana del 6 de junio y la acción comenzará el 11 de agosto. La final está prevista para el 28 de noviembre: