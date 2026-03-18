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Independiente Rivadavia: a qué destinos puede viajar la Lepra en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia jugará por primera vez la Copa Libertadores. Este jueves conocerá a sus rivales: a qué destinos puede viajar la Lepra

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia, a la espera del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia, a la espera del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Independiente Rivadavia cuenta las horas. Este jueves, desde las 20, se desarrollará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras haber conquistado la Copa Argentina 2025, la Lepra jugará por primera vez en su historia el torneo de clubes más importante del continente.

Con los 32 equipos confirmados el evento se desarrollará este jueves, 19 de marzo, a partir de las 20. El escenario elegido es, como de costumbre, la sede de Conmebol en Luque, Paraguay.

Independiente Rivadavia se ubicará en el copón 4 junto a otro siete equipos: Universidad Central (VEN), Platense, Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal, Tolima (COL) y Independiente Medellín (COL).

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Los rivales que pueden tocarle a Independiente Rivadavia

Este jueves por la tarde Independiente Rivadavia conocerá a sus tres rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La Lepra se verá las caras con un equipo de cada bombo: el 1, el 2 y el 3. Cabe aclarar que no podrá compartir zona con una institución argentina.

Los bombos están conformados de la siguiente manera:

Bombo 1

  • Flamengo (BRA)
  • Palmeiras (BRA)
  • Boca Juniors
  • Peñarol (URU)
  • Nacional (URU)
  • LDU (ECU)
  • Fluminense (BRA)
  • Independiente del Valle (ECU)

Bombo 2

  • Lanús
  • Libertad (PAR)
  • Estudiantes
  • Cerro Porteño (PAR)
  • Corinthians (BRA)
  • Bolívar (BOL)
  • Cruzeiro (BRA)
  • Universitario (PER)

Bombo 3

  • Junior Barranquilla (COL)
  • Universidad Católica (CHI)
  • Independiente Santa Fe (COL)
  • Rosario Central
  • Always Ready (BOL)
  • Coquimbo Unido (CHI)
  • Deportivo La Guaira (VEN)
  • Cusco (PER)
Independiente Rivadavia - Copa Libertadores

Porcentaje de probabilidades: a dónde podría viajar Independiente Rivadavia

Cabe resaltar que Independiente Rivadavia no podrá compartir grupo con otros equipos argentinos. En este sentido, con la conformación de los bombos confirmados y a la espera del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la Lepra tiene chances de viajar a:

Bombo 1

  • Brasil - 42,86%
  • Ecuador - 28,57%
  • Uruguay - 28,57%

Bombo 2

  • Brasil - 33,33%
  • Paraguay - 33,33%
  • Bolivia - 16,67%
  • Perú - 16,67%

Bombo 3

  • Colombia - 28,57%
  • Chile - 28,57%
  • Bolivia - 14,29%
  • Venezuela - 14,29%
  • Perú - 14,29%

El calendario de la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos comenzará el martes 7 de abril y terminará el jueves 28 de mayo:

  • Fecha 1 - Entre el 7 y 9 de abril
  • Fecha 2 - Entre el 14 y el 16 de abril
  • Fecha 3 - Entre el 28 y el 30 de abril
  • Fecha 4 - Entre el 5 y el 7 de mayo
  • Fecha 5 - Entre el 19 y el 21 de mayo
  • Fecha 6 - Entre el 26 y el 28 de mayo
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El sorteo de los octavos de final será en la semana del 6 de junio y la acción comenzará el 11 de agosto. La final está prevista para el 28 de noviembre:

  • Octavos de final - Entre el 11 y el 20 de agosto
  • Cuartos de final - Entre el 8 y el 17 de septiembre
  • Semifinal - Entre el 14 y el 22 de octubre
  • Final - 28 de noviembre

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