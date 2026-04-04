Inicio Ovación Fútbol Independiente de Avellaneda
Torneo Apertura

Independiente recibe a Racing en un clásico de Avellaneda con muchas cosas en juego

Independiente recibe en el Libertadores de América a Racing, por la 13ª fecha del Torneo Apertura y con la necesidad de ganar y salvar la continuidad de su DT

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Este sábado se juega la 226ª edición de un clásico argentino. Independiente recibe a Racing en Avellaneda, por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Este sábado se juega la 226ª edición de un clásico argentino. Independiente recibe a Racing en Avellaneda, por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Este sábado, desde las 17.30 Independiente recibe a Racing en el Clásico de Avellaneda. Además de ser un tradicional duelo de barrio, tiene también el condimento de que para el Rojo puede significar salvar el semestre y de ello depende la continuidad del DT Gustavo Quinteros.

El duelo entre Independiente y Racing, un clásico de los grandes del fútbol argentino, se disputa en el estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, y se puede ver por TV en los canales ESPN Premium, TNT Premium, y HBO Max (Pack Fútbol).

Gustavo Quinteros
Gustavo Quinteros. El entrenador de Independiente viene muy cuestionado por el bajo rendimiento del equipo.

Gustavo Quinteros. El entrenador de Independiente viene muy cuestionado por el bajo rendimiento del equipo.

Independiente llega al clásico con Racing muy necesitado

Independiente, equipo que dirige Quinteros, ex entrenador de Vélez, llega a la 226° edición del Clásico de Avellaneda muy cuestionado por su parcialidad, con tres partidos sin ganar en el Torneo Apertura y fuera del lote de ocho que pasan a las playoffs. El viernes pasado tuvo un respiro al ganarle 4 a 2 a Atenas de Rio Cuarto por Copa Argentina.

Sin embargo, el partido generó preocupación en el Rojo con los dos goles de Atenas sobre el final, siendo los dos únicos remates del equipo riocuartense en el partido y que el arquero suplente Joaquín Blázquez a prueba por el bajón de Rodrigo Rey, no supo despejar, teniendo participación en el primero gol donde la pelota entró por su palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2040233761602744809&partner=&hide_thread=false

La otra incógnita que tiene el entrenador en el armado del equipo para enfrentar a Racing será en el reemplazante del expulsado ante Talleres de Córdoba: el uruguayo Matías Abaldo. El que corre con ventaja para reemplazar al ex Gimnasia La Plata es Ignacio Pussetto pero el juvenil Valdez podría ganarle la pulseada tras ser la figura ante Atenas de Rio Cuarto con un gol y dos asistencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2040218588389273686&partner=&hide_thread=false

Racing, por su parte, llega motivado al duelo barrial, ya que se impuso en seis de los últimos 12 enfrentamientos (Superliga 2018/19, Superliga 2019/20, Copa de la Liga 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Copa de la Liga 2024), mientras que Independiente ganó solo dos (Liga Profesional 2021 y 2023).

Los de Gustavo Costas viven otra realidad. La Academia viene en el 5° puesto de la Zona B, que lidera la Lepra mendocina, con 18 puntos, producto de 5 triunfos, 3 derrotas y 3 empates. No pierde desde la Fecha 3, cuando cayó 3-1 en su visita a Tigre.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas