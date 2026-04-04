Independiente recibe a Racing en un clásico de Avellaneda con muchas cosas en juego

Sin embargo, el partido generó preocupación en el Rojo con los dos goles de Atenas sobre el final, siendo los dos únicos remates del equipo riocuartense en el partido y que el arquero suplente Joaquín Blázquez a prueba por el bajón de Rodrigo Rey, no supo despejar, teniendo participación en el primero gol donde la pelota entró por su palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2040233761602744809&partner=&hide_thread=false ¡Estos son nuestros convocados para el Clásico de Avellaneda!#TodoRojo pic.twitter.com/gqnntPVLS7 — C. A. Independiente (@Independiente) April 4, 2026

La otra incógnita que tiene el entrenador en el armado del equipo para enfrentar a Racing será en el reemplazante del expulsado ante Talleres de Córdoba: el uruguayo Matías Abaldo. El que corre con ventaja para reemplazar al ex Gimnasia La Plata es Ignacio Pussetto pero el juvenil Valdez podría ganarle la pulseada tras ser la figura ante Atenas de Rio Cuarto con un gol y dos asistencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2040218588389273686&partner=&hide_thread=false La nómina de convocados de Gustavo Costas para visitar mañana a Independiente. pic.twitter.com/SBsveZBlth — Racing Club (@RacingClub) April 4, 2026

Racing, por su parte, llega motivado al duelo barrial, ya que se impuso en seis de los últimos 12 enfrentamientos (Superliga 2018/19, Superliga 2019/20, Copa de la Liga 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Copa de la Liga 2024), mientras que Independiente ganó solo dos (Liga Profesional 2021 y 2023).

Los de Gustavo Costas viven otra realidad. La Academia viene en el 5° puesto de la Zona B, que lidera la Lepra mendocina, con 18 puntos, producto de 5 triunfos, 3 derrotas y 3 empates. No pierde desde la Fecha 3, cuando cayó 3-1 en su visita a Tigre.