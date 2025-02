Independiente ganó y será rival de Gimnasia y Esgrima en la Copa Argentina

gimnasia moron.jpg Gimnasia y Esgrima jugará con Independiente en la Copa Argentina.

El Mensana está en un gran momento en la Primera Nacional, ya que viene de vencer por 1 a 0 a Deportivo Morón, en el Víctor Legrotaglie, está invicto y es uno de los líderes de la Zona B junto a Estudiantes de Caseros y Colón de Santa Fe.

Ahora, el Rojo visitará a Banfield el próximo domingo, en un encuentro válido por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, a partir de las 21:30 en el estadio Florencio Sola, con el objetivo de llegar a lo más alto de la Zona B.

Hubo una polémica jugada por una posible posición adelantada de Tarzia, que derivó en el gol de los dirigidos por Vaccari.

Todos los miembros del banco de suplentes de Sportivo Belgrano reclamaron la acción, pero no sirvió de mucho ya que, al no haber VAR en la Copa Argentina, el árbitro Andrés Gariano no pudo revisar la jugada y revertir la decisión.

En la segunda parte, a pesar de que por momentos el Rojo estuvo incómodo, impuso condiciones desde el arranque y logró ampliar la ventada de la mano de Mancuello desde los doce pasos, a los 37 minutos.

Luego de que el balón impactara en la mano del defensor Tomás Nallim, el experimentado mediocampista definió al palo izquierdo, mientras que el arquero se arrojó hacia la derecha para convertir la pena máxima y sellar la clasificación.