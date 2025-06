Iker Casillas reveló su gran secreto tras el enigmático mensaje que publicó y borró: "dirán que no lo cuente"

La comunidad futbolera mundial quedó en suspenso tras el anuncio de Iker Casillas que abrió todo tipo de teorías ya que el mensaje dejaba mucho por pensar: "Francamente, nunca había pensado en hablar de esto. En 30 años como futbolista, se lo he contado a muy pocos, pero creo es bonito compartirlo".

Es parte de mi carrera y creo que es el momento

"Realmente así se entenderá el deportista que he llegado a ser. Sé que algunos me dirán que no lo cuente, pero es una decisión que solo me afecta a mí", expresó el exarquero.

Iker Casillas - comunicado.jpg La publicación de Iker Casillas que generó polémica.

Minutos después el español borró la publicación sin avisar en qué momento daría el trascendental anuncio.

iker-casillas2.jpg La publicación tampoco estaba referida a su salud.

Iker Casillas reveló su verdad

Todas las teorías que se generaron en torno a Iker Casillas quedaron por el suelo cuando finalmente explicó a qué se refería con su mensaje tan enigmático. En la publicación compartió un video donde reveló: "Puedo ver el futuro. Y el futuro es Feeberse"; una red social exclusivamente de fútbol.

En el video promocional Casillas narra: "¿Queréis que os cuente un secreto? Puedo ver el futuro. Al principio era solo un instante, la sensación de detener el tiempo, de parar lo imposible. Y muy pronto, en la final perfecta, empezó mi historia".

"He sido el santo, el capitán, el hombre que rompió maldiciones y que ayudó a cambiar un país para siempre. Me enfrenté a los mejores y conseguí construir mi historia junto a ellos. Lo que no sabían es que yo todo esto ya lo había vivido. Incluso en los peores momentos supe elegir las mejores decisiones y evolucionar", continúa explicando.

Por fin puedo contaros mi secreto. Me uno a @feeberse, la red social del fútbol donde compartiré mis mejores momentos: entrevistas exclusivas, análisis, sorteos, retos ¡y mucho más!… pic.twitter.com/YuczhYqriN — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 3, 2025

"Te estarás preguntando por qué te cuento todo esto. Porque puedo ver el futuro. Y el futuro es Feeberse", concluyó el exarquero.