Histórico: Independiente Rivadavia es campeón de la Copa Federal de fútbol femenino

Las chicas de la Lepra ganaron 5-4 en la definición por penales después de que los 90' hayan terminado empatados 1 a 1.

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Soledad Arroyo, arquera del conjunto dirigido por Gustavo Gallardo, fue la heroína de la jornada al atajar el penal que definió la serie y desató el festejo de las mendocinas en el predio Nery Pumpido de Santa Fe donde el tanto leproso lo hizo Lucía Napolitano, tras un tiro libre indirecto dentro del área.