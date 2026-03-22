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Histórico: Independiente Rivadavia es campeón de la Copa Federal de fútbol femenino

Independiente Rivadavia sigue sumando logros a nivel nacional y esta vez lo hizo en el fútbol femenino conquistando la Copa Federal.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Lepra es el mejor del país.

La Lepra es el mejor del país.

Independiente Rivadavia sigue sumando logros a nivel nacional y esta vez lo hizo en el fútbol femenino conquistando la Copa Federal al superar en la final a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Las chicas de la Lepra ganaron 5-4 en la definición por penales después de que los 90' hayan terminado empatados 1 a 1.

independiente rivadavia femenino 1

Soledad Arroyo, arquera del conjunto dirigido por Gustavo Gallardo, fue la heroína de la jornada al atajar el penal que definió la serie y desató el festejo de las mendocinas en el predio Nery Pumpido de Santa Fe donde el tanto leproso lo hizo Lucía Napolitano, tras un tiro libre indirecto dentro del área.

Embed - Gol de Independiente Rivadavia en la final de la Copa Federal

Un logro histórico para el fútbol femenino leproso, que ya había sido campeón del Regional y vuelve a dejar bien alto el nombre del club en todo el país.

Embed - Fútbol Femenino CSIR on Instagram: "AURA TOTAL para Soledad Arroyo que se quedó con el último penal de la tanda y pudimos quedarnos con la Copa Federal "
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El fútbol femenino de Independiente Rivadavia campeón de Copa Federal 2025/26

El camino al título de las chicas de la Lepra comenzó enfrentando a Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz para finalizar primeras e invictas del grupo.

Embed - Independiente Rivadavia campeón de la Copa Federal femenina

Torneo Regional 2025

  • 3-2 a San Martín de San Juan
  • 5-4 a Godoy Cruz Antonio Tomba
  • 1-0 a Sporting Victoria de San Luis

Campeonas de Cuyo.

Copa Federal 2026

  • 3-0 por penales a Pacífico de Neuquén
  • 3-1 a Juventud Unida de Tandil
  • 5-4 por penales tras empatar 1 a 1 con Central Córdoba (SE)

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