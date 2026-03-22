Histórico: Independiente Rivadavia es campeón de la Copa Federal de fútbol femenino

Independiente Rivadavia sigue sumando logros a nivel nacional y esta vez lo hizo en el fútbol femenino conquistando la Copa Federal al superar en la final a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Independiente Rivadavia sigue sumando logros a nivel nacional y esta vez lo hizo en el fútbol femenino conquistando la Copa Federal.
Independiente Rivadavia sigue sumando logros a nivel nacional y esta vez lo hizo en el fútbol femenino conquistando la Copa Federal al superar en la final a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Las chicas de la Lepra ganaron 5-4 en la definición por penales después de que los 90' hayan terminado empatados 1 a 1.
Soledad Arroyo, arquera del conjunto dirigido por Gustavo Gallardo, fue la heroína de la jornada al atajar el penal que definió la serie y desató el festejo de las mendocinas en el predio Nery Pumpido de Santa Fe donde el tanto leproso lo hizo Lucía Napolitano, tras un tiro libre indirecto dentro del área.
Un logro histórico para el fútbol femenino leproso, que ya había sido campeón del Regional y vuelve a dejar bien alto el nombre del club en todo el país.
El camino al título de las chicas de la Lepra comenzó enfrentando a Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz para finalizar primeras e invictas del grupo.
Campeonas de Cuyo.