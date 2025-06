"Queremos enderezar el club en lo institucional y deportivo. Al hincha le decimos que el domingo vaya a apoyar como lo ha hecho siempre que vamos a salir adelante", contó. "Queremos enderezar el club en lo institucional y deportivo. Al hincha le decimos que el domingo vaya a apoyar como lo ha hecho siempre que vamos a salir adelante", contó.

Sobre la vuelta de Pablo Jofré a la dirección técnica de Gutiérrez Sport Club

Carlos Quiroga se refirió a la vuelta del entrenador Pablo Jofré que asumió como nuevo entrenador y este domingo desde las 16 tendrá su debut como DT de local ante Argentino de Monte Maíz. "Toda la gente de Gutiérrez Sport Club quería que volviera Pablo Jofré y lo fuimos a buscar. Es un persona que conoce bien el club y esperemos que sea lo mejor para el club".

"Este viernes a las 17 nos juntamos todos los ex dirigentes, somos como 20 ex dirigentes que estamos muy conmovidos por el presente del club", aseguró.