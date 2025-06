Más problemas en Gutiérrez: renunció el presidente y toda la comisión directiva

En un contexto por demás adverso, el ex presidente quiso aclarar algunos entredichos que recayeron sobre su persona y la de Pablo Martínez (quien asumió la presidencia luego del alejamiento de Carlos Quiroga, y también renunció al poco tiempo). "Decían que yo era un estafador, que no pagábamos los árbitros, dijeron muchas cosas que no eran ciertas. Mi apellido y el de Pablo Martínez está limpio", sentenció. "Estamos con la consciencia tranquila de que dimos lo mejor hasta el día de hoy".

Sobre el reclamo de los futbolistas de Gutiérrez y el mensaje de Carlos Quiroga

A partir de este martes 3 de junio, y por tiempo indefinido, el plantel de Gutiérrez Sport Club comunicó que no se entrenará hasta tanto la situación se normalice. Luego de la derrota ante San Martín, los futbolistas tomaron la determinación de elevar su voz en un justo reclamo.

Respecto a este tema, Lucas Montalto reconoció: "No nos avisaron los jugadores que iban a sacar ese comunicado. El reclamo es justo, piden lo que se ganaron trabajando. Nosotros hemos tratado de hacer lo mejor. Yo esperaba el llamado para avisarnos, pero bueno".

comunicado gutierrez.jpeg El comunicado de los jugadores de Gutiérrez.

Además, Montalto se refirió a la actitud de Carlos Quiroga al emitir un mensaje público criticando a la ahora ex comisión directiva por el presente del club. "Esperaba que Carlos me citara y pudiéramos hablar. Que venga ahora él y haga lo que crea que es mejor para el club. Sino que venga quien tenga que venir. Nunca escuchamos a nadie decirnos que nos quería ayudar y sumar".

critica quiroga.jpg Uno de los mensajes que publicó Carlos Quiroga.

Por último, el ex mandatario de la institución maipucina le dedicó unas palabras a la gente de Gutiérrez por el constante apoyo pese a la adversidad de resultados. "Quiero agradecerle a la hinchada de Gutiérrez que siempre acompañó pese a que los resultados no se dieron, siempre estuvieron ahí y quiero darles las gracias", cerró.