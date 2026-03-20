Godoy Cruz recibió una muy mala noticia antes del partido frente a Chaco For Ever

El volante había tenido un buen rendimiento ante Ferro, en el Feliciano Gambarte, y el DT Mariano Toedtli tendrá que remplazarlo para visitar a Chaco For Ever este sábado desde las 21, por la sexta fecha de la Primera Nacional.

Nahuel Brunet sería el remplazante de Alessandria y Agustín Valverde o Brian Orosco es la duda para ocupar el puesto de Andrada.

mariano-toedtli-dt-gpdoy-cruz Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

La probable formación de Godoy Cruz

El probable equipo sería con Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Brunet y Juan Segundo Morán; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero y Valverde, Martín Pino y Nahuel Ulariaga.

El plantel viajó este viernes a Resistencia buscando sumar ya que tiene 6 unidades (empató 3 y ganó 1) y ocupa el noveno lugar antes del que será apenas su segundo encuentro en condición de visitante. El primero fue ante Defensores de Belgrano y empató 1 a 1.

Concentrados Godoy Cruz

De cara a este encuentro, el cuerpo técnico definió una nómina de 20 jugadores convocados ya que además de los probables titulares fueron citados Juan Strumia, Esteban Burgos, Matías Funes, Tomás Rossi, Mariano Santiago, Orosco, Misael Sosa, Matías Ramírez y Axel Rodríguez.