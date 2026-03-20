Godoy Cruz recibió una muy mala noticia antes del partido frente a Chaco For Ever

Tras haber conseguido su primera victoria en la Primera Nacional, Godoy Cruz no ha tenido buenas noticias en la semana previa al duelo de este sábado ante Chaco For Ever.
Godoy Cruz recibió una muy mala noticia tras conocerse la lesión de uno de sus habituales titulares que no podrá estar ante Chaco For Ever.
Tras haber conseguido su primera victoria en la Primera Nacional, Godoy Cruz no ha tenido buenas noticias en la semana previa al duelo de este sábado ante Chaco For Ever.
El primer golpe fue confirmación de que el defensor Camilo Alessandria sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y este viernes se confirmó la lesión de otro jugador importante en el mediocampo.
Se trata de Juan Andrada, quien no formó parte de la delegación que viajó al Chaco debido a una lesión muscular grado 2 en el semitendinoso izquierdo y continuará con su proceso de recuperación.
El volante había tenido un buen rendimiento ante Ferro, en el Feliciano Gambarte, y el DT Mariano Toedtli tendrá que remplazarlo para visitar a Chaco For Ever este sábado desde las 21, por la sexta fecha de la Primera Nacional.
Nahuel Brunet sería el remplazante de Alessandria y Agustín Valverde o Brian Orosco es la duda para ocupar el puesto de Andrada.
El probable equipo sería con Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Brunet y Juan Segundo Morán; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero y Valverde, Martín Pino y Nahuel Ulariaga.
El plantel viajó este viernes a Resistencia buscando sumar ya que tiene 6 unidades (empató 3 y ganó 1) y ocupa el noveno lugar antes del que será apenas su segundo encuentro en condición de visitante. El primero fue ante Defensores de Belgrano y empató 1 a 1.
De cara a este encuentro, el cuerpo técnico definió una nómina de 20 jugadores convocados ya que además de los probables titulares fueron citados Juan Strumia, Esteban Burgos, Matías Funes, Tomás Rossi, Mariano Santiago, Orosco, Misael Sosa, Matías Ramírez y Axel Rodríguez.