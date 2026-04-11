Godoy Cruz pierde con San Telmo por la Primera Nacional

Godoy Cruz pierde 1 a 0 con San Telmo, por la novena fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido se disputará en el estadio Doctor Osvaldo Baletto, en la Isla Maciel, y Javier Delbarba será el árbitro.
Godoy Cruz visita este sábado a San Telmo, por la fecha 9 de la zona A de la Primera Nacional. El Tomba está invicto
Godoy Cruz pierde 1 a 0 con San Telmo, por la novena fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido se disputará en el estadio Doctor Osvaldo Baletto, en la Isla Maciel, y Javier Delbarba será el árbitro.
Martín Batallini abrió el marcador para el local a los 17' del primer tiempo para el equipo dirigido por Marcelo Vázquez. El autor de gol, que no iba a ser titular, pero se lesionó en el precalentamiento Franco Tissera, jugó desde el inicio y anotó.
San Telmo, el equipo conducido por el mendocino Marcelo Vázquez, arrancó mejor, tomó la iniciativa en el juego.
El Candombero tuvo la primera opción clara con Iñaki Larthirigoyen y atajó de gran manera Roberto Ramírez.
El Expreso respondió con un remate de Nahuel Ulariaga.
A los 17' Batallini marcó la diferencia para el equipo local.
El conjunto dirigido por Mariano Toedtli esperó en su campo y trató de lastimar con Nahuel Ulariaga y Martín Pino. El Tomba mostró un juego impreciso en estos primeros 45 minutos y está perdiendo su invicto.