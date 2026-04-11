Godoy Cruz pierde con San Telmo por la Primera Nacional

Martín Batallini abrió el marcador para el local a los 17' del primer tiempo para el equipo dirigido por Marcelo Vázquez. El autor de gol, que no iba a ser titular, pero se lesionó en el precalentamiento Franco Tissera, jugó desde el inicio y anotó.

Godoy Cruz- San Telmo...

San Telmo, el equipo conducido por el mendocino Marcelo Vázquez, arrancó mejor, tomó la iniciativa en el juego.

El Candombero tuvo la primera opción clara con Iñaki Larthirigoyen y atajó de gran manera Roberto Ramírez.

El Expreso respondió con un remate de Nahuel Ulariaga.

A los 17' Batallini marcó la diferencia para el equipo local.

El conjunto dirigido por Mariano Toedtli esperó en su campo y trató de lastimar con Nahuel Ulariaga y Martín Pino. El Tomba mostró un juego impreciso en estos primeros 45 minutos y está perdiendo su invicto.