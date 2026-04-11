Un científico mendocino del Conicet comprobó la interacción entre galaxias cercanas a la Vía Láctea

gemini Vista de la cúpula del telescopio en el observatorio Gemini, utilizado en la investigacion. Imagen: gentileza Conicet

Qué detectó la investigación del científico mendocino

La investigación realizada en el Conicet analizó estrellas en la periferia de la Nube Menor de Magallanes. A partir de la luz que emiten, los investigadores midieron sus velocidades y reconstruyeron su movimiento.

Luego compararon esos datos con un modelo teórico que simula una galaxia sin influencia externa. La diferencia permitió identificar perturbaciones en la dinámica de esas estrellas.

Según los resultados, esas variaciones no son aleatorias: responden a la influencia de otra galaxia cercana, en este caso la Nube Mayor de Magallanes.

Andrés Piatti científico El científico mendocino Andrés Piatti, quien estudió la interacción de galaxias.

Nube de Magallanes y Vía Láctea: un sistema de galaxias conectadas

Las Nubes de Magallanes forman, junto a la Vía Láctea, un sistema ligado por gravedad. En ese esquema, cada galaxia ejerce influencia sobre las otras.

Las interacciones pueden alterar la estructura de las galaxias y modificar el movimiento de sus estrellas. Este tipo de procesos es uno de los focos actuales de estudio en astrofísica.

Los datos obtenidos por el científico mendocino permiten avanzar en la medición de esas interacciones y en la comprensión de su intensidad.

Tecnología internacional y aporte local

La investigación se apoyó en observaciones del Observatorio Gemini, con equipos instalados en Chile y Hawái.

Argentina integra este consorcio, lo que permite a investigadores locales acceder a instrumental de alta precisión y participar en proyectos internacionales.

El trabajo aporta datos concretos sobre el comportamiento de galaxias cercanas y se suma a otras investigaciones que buscan medir estos fenómenos con mayor detalle.