El acertijo mental que pocos resuelven: cuchara, taza o balde, ¿qué usarías para vaciar la bañera?

El mejor de los acertijos para pensar: ¿qué usarías para vaciar la bañera más rápido?

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos son muy recomendados, sobre todo en adultos mayores porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

bañera (1) En esta imagen aparece la respuesta del acertijo.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más a la vista de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista: ¿Qué harías si estuvieras en tu propio baño?

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: ¡Sacar el tapón de la bañera, por supuesto!

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica y atención podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.