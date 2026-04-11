Belgrano le ganó de local a Aldosivi en el inicio de la fecha 14 del Torneo Apertura

Belgrano de Córdoba cerró la jornada del viernes con un triunfo de local por la mínima sobre Aldosivi, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El gol del triunfo lo anotó Lucas Zelarayán a los 28 minutos del primer tiempo.
Belgrano de Córdoba cerró la jornada del viernes con un triunfo de local por la mínima sobre Aldosivi, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El gol del triunfo lo anotó Lucas Zelarayán a los 28 minutos del primer tiempo.
Los dirigidos por Ricardo Zielinski aprovecharon este triunfo esforzado -terminaron con 10 por la expulsión de Emiliano Rigoni (51')- para escalar a la cuarta posición de la Zona B, que lidera Independiente Rivadavia. El Pirata cordobés suma ahora 22 puntos. Por su parte, Aldosivi quedó en el penúltimo puesto de la zona, con seis unidades, y en el único lugar de descenso por promedios.
La primera emoción del encuentro jugado en el estadio Julio César Villagra y que abrió la 14° ronda del Torneo Apertura, llegó recién a los 26 minutos, cuando Lucas Zelarayán eludió a un rival y metió un bombazo que superó al arquero Axel Werner y dio en el travesaño.
Dos minutos después Belgrano llegó de nuevo: un centro pasado desde la derecha fue bajado de cabeza por Juan Velázquez para que Nicolás Uvita Fernández tirara un centro rasante al área para que Zelarayán, con un tiro rasante anotara el 1-0.
El local jugó con un hombre menos durante casi todo el complemento, por la expulsión del volante Emiliano Rigoni, a los seis minutos, por un exceso verbal.
Aldosivi aprovechó el hombre de más y tomó el control de juego, aunque sin la profundidad necesaria para inquietar al arquero Cardozo. La primera llegada fue a los 28 minutos, con un disparo de Agustín Palavecino, débil y a las manos del arquero Thiago Cardozo.
La mejor llegada de la visita se dio a los 37 minutos, cuando una salida en falso del guardameta rival dejó una pelota suelta en el área grande que fue rematada de volea por el delantero Junior Arias, con un disparo que picó, dio en el travesaño y fue despejado, sobre la línea, por el central Leonardo Morales.