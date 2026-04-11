Belgrano le ganó de local a Aldosivi en el inicio de la fecha 14 del Torneo Apertura

Dos minutos después Belgrano llegó de nuevo: un centro pasado desde la derecha fue bajado de cabeza por Juan Velázquez para que Nicolás Uvita Fernández tirara un centro rasante al área para que Zelarayán, con un tiro rasante anotara el 1-0.

El local jugó con un hombre menos durante casi todo el complemento, por la expulsión del volante Emiliano Rigoni, a los seis minutos, por un exceso verbal.

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Porque fue expulsado en el partido de Belgrano contra Aldosivi pic.twitter.com/OkdrscfxbS — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 11, 2026

Aldosivi aprovechó el hombre de más y tomó el control de juego, aunque sin la profundidad necesaria para inquietar al arquero Cardozo. La primera llegada fue a los 28 minutos, con un disparo de Agustín Palavecino, débil y a las manos del arquero Thiago Cardozo.

La mejor llegada de la visita se dio a los 37 minutos, cuando una salida en falso del guardameta rival dejó una pelota suelta en el área grande que fue rematada de volea por el delantero Junior Arias, con un disparo que picó, dio en el travesaño y fue despejado, sobre la línea, por el central Leonardo Morales.