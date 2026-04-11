Las Heras recibe de 30 a 40 denuncias diarias por WhastApp por maniobras peligrosas en el tránsito

El intendente dio detalles en la conferencia de prensa que brindó en la inauguración de un Jardín de Infantes en El Resguardo.

francisco lo presti con vecinos de las heras Lo Presti destacó la efectividad de las denuncias por WhastApp para la prevención de siniestros viales.

Denuncias en aumento y foco en la montaña

El intendente apuntó que actualmente se reciben entre 30 y 40 denuncias diarias, muchas de ellas vinculadas a maniobras de alto riesgo.

“Todos sabemos la gravedad que tienen los accidentes en alta montaña. Por eso es clave actuar antes, prevenir”, advirtió.

No obstante, aclaró que no todas las denuncias corresponden al departamento, lo que plantea la necesidad de mejorar la articulación entre jurisdicciones.

Crecimiento de barrios y más circulación

Lo Presti también vinculó el aumento del tránsito con la expansión urbana en zonas como el barrio Estación Espejo y el barrio Mathus Hoyos.

“Hay sectores que están creciendo mucho y tienen buena conectividad de transporte público. Eso genera mayor movimiento y también nuevos desafíos”, explicó.

En paralelo, destacó el trabajo en políticas sociales: “Estamos muy enfocados en las primeras infancias, que son fundamentales para el desarrollo de nuestro departamento y del país”.

Avances en urbanización y relocalización

Sobre los procesos de ordenamiento territorial, el intendente aseguró que hay obras en marcha con avances importantes y planificación para nuevos barrios.

“Estamos organizando distintos sectores en un mismo terreno y avanzando rápido. La idea es que hacia fin de año ya estén en funcionamiento”, adelantó.

Además, indicó que se trabaja en la relocalización de familias en zonas más seguras, en el marco de un crecimiento urbano planificado.

Finalmente, el jefe comunal de Las Heras remarcó que el sistema de denuncias ciudadanas seguirá fortaleciéndose: “Hoy está optimizado, pero necesitamos seguir trabajando en conjunto para mejorar los resultados”.