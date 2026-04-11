Un trágico hallazgo conmocionó a los vecinos de la zona de El Borbollón, en Las Heras, durante las primeras horas de este sábado. Un hombre de 51 años fue encontrado muerto en el interior de una acequia, en lo que inicialmente se investiga como un accidente fatal tras una caída.
Un hombre apareció muerto en una acequia en Las Heras junto a su bicicleta
El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado. La víctima, de 51 años, fue encontrada sin vida a la altura de las calles Las Rosas y La Totora, de Las Heras
El hecho se descubrió cerca de las 4.50, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo en la intersección de las calles Las Rosas y La Totora, en jurisdicción de la Comisaría 56.
El hallazgo del muerto
Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron al hombre boca abajo dentro del cauce. A pocos metros del cuerpo se hallaba una bicicleta, lo que sugiere que la víctima circulaba por el sector al momento del incidente.
Tras las primeras inspecciones oculares, se constató que el hombre presentaba un corte profundo en el cuero cabelludo, lesión que, según las fuentes policiales, sería compatible con el impacto sufrido durante una caída desde el rodado hacia el interior de la acequia.
Actuaciones judiciales
Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron al sitio solo para constatar el fallecimiento del hombre.
Por directivas de la oficina fiscal de turno, el cadáver fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la realización de la necropsia, que determinará si el deceso se produjo por el golpe, por ahogamiento o si existió alguna descompensación previa que provocara el accidente.
Por el momento, el caso quedó caratulado preventivamente como "averiguación muerte".
La zona de Las Heras donde ocurrió el hecho carece en algunos tramos de iluminación óptima, un factor que los peritos de Científica analizan como posible desencadenante de la caída en esa franja horaria de la madrugada.