Un hombre apareció muerto en una acequia en Las Heras junto a su bicicleta

Tras las primeras inspecciones oculares, se constató que el hombre presentaba un corte profundo en el cuero cabelludo, lesión que, según las fuentes policiales, sería compatible con el impacto sufrido durante una caída desde el rodado hacia el interior de la acequia.

Actuaciones judiciales

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron al sitio solo para constatar el fallecimiento del hombre.

Por directivas de la oficina fiscal de turno, el cadáver fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la realización de la necropsia, que determinará si el deceso se produjo por el golpe, por ahogamiento o si existió alguna descompensación previa que provocara el accidente.

Por el momento, el caso quedó caratulado preventivamente como "averiguación muerte".

La zona de Las Heras donde ocurrió el hecho carece en algunos tramos de iluminación óptima, un factor que los peritos de Científica analizan como posible desencadenante de la caída en esa franja horaria de la madrugada.