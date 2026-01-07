Gimnasia y Esgrima viaja a Buenos Aires con 6 caras nuevas y un refuerzo al caer

Pilar espera al plantel de Gimnasia y Esgrima, que tendrá una estadía en la capital del país de 10 días. La idea es continuar afinando detalles y jugar algunos partidos amistosos para seguir agarrando ritmo. Hasta el momento, los encuentros confirmados son dos: Excursionistas (lunes 12) y Tigre (viernes 16).

gimnasia (2) Gimnasia y Esgrima viaja a Buenos Aires. GYE

En cuanto a las caras nuevas, la media docena incluye a Luciano Paredes (defensor), Juan José Franco (defensor), Exequiel Muñoz (defensor), Santiago Roggero (arquero), Esteban Fernández (volante) y Nicolás Linares (volante). Ariel Broggi sabe que es un buen número teniendo en cuenta que el mercado de pases recién empieza a moverse, aunque es consciente también que necesita más arribos para terminar de conformar un plantel que perdió casi el 50% de los nombres que lograron el ascenso.