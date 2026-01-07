Gimnasia y Esgrima viaja a Buenos Aires con 6 caras nuevas y un refuerzo al caer
Ariel Broggi viaja con su tropa rumbo a la capital para seguir avanzando en la pretemporada. Así está el mercado de pases de Gimnasia y Esgrima
Por UNO
Gimnasia y Esgrima puso primera y no detiene su marcha en la pretemporada. El Lobo culminará hoy su primera etapa de la preparación en Mendoza y viajará rumbo a Buenos Aires para seguir aceitando la máquina. Hasta el momento, Ariel Broggi ya cuenta con 6 refuerzos pero el DT sigue esperando por más.
Pilar espera al plantel de Gimnasia y Esgrima, que tendrá una estadía en la capital del país de 10 días. La idea es continuar afinando detalles y jugar algunos partidos amistosos para seguir agarrando ritmo. Hasta el momento, los encuentros confirmados son dos: Excursionistas (lunes 12) y Tigre (viernes 16).
En cuanto a las caras nuevas, la media docena incluye a Luciano Paredes (defensor), Juan José Franco (defensor), Exequiel Muñoz (defensor), Santiago Roggero (arquero), Esteban Fernández (volante) y Nicolás Linares (volante). Ariel Broggi sabe que es un buen número teniendo en cuenta que el mercado de pases recién empieza a moverse, aunque es consciente también que necesita más arribos para terminar de conformar un plantel que perdió casi el 50% de los nombres que lograron el ascenso.
La única zona de la cancha que aún no tiene incorporaciones es la delantera, que podría tener novedades en las próximas horas: Santiago Rodríguez está al caer y podría sumarse al equipo en la estadía en Buenos Aires, tal cual informa Titito Fernández. Mortadela viene de jugar en Sarmiento de Junín y antes tuvo pasos por Instituto, Estudiantes de San Luis y Almagro.
Gimnasia y Esgrima tiene fecha para la Copa Argentina
Además del bautismo en Primera División, Gimnasia y Esgrima tiene fecha para el debut en la Copa Argentina. El Lobo jugará 32vos de final ante su homónimo Gimnasia y Tiro de Salta recién el 7 de abril. Independiente Rivadavia jugará el 18 de enero, Deportivo Maipú el 5 de febrero y Godoy Cruz lo hará el 25 de febrero.