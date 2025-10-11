Luis Silba a los 32 minutos del complemento marcó el gol para el Aurinegro. Facundo Lencioni a los 48' lo igualó de penal.

El ex Gimnasia y Esgrima anotó el tanto tras un centro de Nazareno Solís, otro ex Lobo.

Facundo Lencioni agarró un penal muy caliente pero la presión no le pesó, la clavó en un ángulo y puso el 1-1 para Gimnasia (M) ante Deportivo Madryn.

Es un partido apasionante y polémico, donde al Lobo le anularon dos goles, primero a Imanol González y después a Nicolás Romano.

gimnasia-deportivo-madryn Gimnasia y Esgrima es superior a Deportivo Madryn.

Los dos mejores equipos de la Primera Nacional jugaron con mucha intensidad y no se sacaron diferencias. Por ahora no hay ganador en esta final que en este primer tiempo tuvo de todo.

Deportivo Madryn tuvo una ocasión clara por medio de Diego Crego y atajó Rigamonti.

gimnasia-deportivo-madryn-3 Gimnasia y Esgrima empata con Deportivo Madryn. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En el balance final de la primera etapa el Lobo fue superior y mereció irse ganando al descanso.

El Lobo en el segundo tiempo salió a buscar el triunfo tras los dos goles anulados en la primera etapa.

Lo tuvo el goleador Nicolás Ferreyra de cabeza, pero la tiró afuera.

El equipo dirigido por Ariel Broggi tuvo mucho la pelota pero no tuvo demasiada claridad en los metros finales.

Deportivo Madryn en este segundo tiempo casi no llegó al arco defendido por César Rigamonti. Sobre el final golpeó con Silba y lo empató de forma agónica el goleador Facundo Lencioni, con un tremendo tiro penal.