La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este miércoles 25 de marzo 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, ferias, mercados, farmacias y perfumerías.
Con Cuenta DNI podes acceder hoy miércoles 25 de marzo a los siguientes beneficios
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este miércoles a distintos beneficios y descuentos en supermercados, ferias y mercados, farmacias, entre otros
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este miércoles a los siguientes beneficios
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este miércoles 25 de marzo. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, 10% en farmacias y perfumerías, entre otras rebajas.
Estos son los descuentos para este miércoles 25 de marzo con Cuenta DNI:
- Comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000.
- Especial localidades: 15% y 10% con comercios adheridos con tope de reintegro por comercio, por semana y por persona en $5.000 y $7.000
- Al super con Cuenta DNI: 15% de ahorro con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona en distintas cadenas de supermercados bonaerenses.
- Toledo: 20% de ahorro, el descuento se hará en el momento del pago, en línea de caja.
- Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro con devolución en el acto. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena (Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express).
- Supermercado Josimar: 15% de ahorro con tope de reintegro por $6.000 por persona y por semana.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento en comercios adheridos. Sin tope de reintegro
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
- Especial temporada: 30% de ahorro en grandes marcas con tope de reintegro en $10.000 por semana, por comercio y por persona.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
- Pagá los viajes con NFC: 100% de ahorro en transporte (subte, premetro y colectivos adheridos del AMBA) con tarjeta de débito adherida con tope mensual de $10.000 por tarjeta.
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.