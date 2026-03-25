La Armada Argentina despliega barcos de guerra y aviones en un adiestramiento integrado nunca antes visto

Este ejercicio es diferente a los anteriores porque reúne a múltiples componentes de la Armada Argentina, buques de superficie, barcos patrulleros y aviones, en un ejercicio conjunto más complejo que los habituales, practicando operaciones coordinadas de mar y aire al mismo tiempo para enfrentar escenarios realistas.

Adiestramiento coordinado (2)

Como fue este ejercicio en conjunto

Entre los buques destacados participaron

el destructor ARA “La Argentina”

las corbetas ARA “Rosales” y “Robinson”

el buque logístico ARA “Patagonia”

que realizó reaprovisionamiento en alta mar. Las operaciones incluyeron maniobras tácticas, defensa antiaérea y antisuperficie, lanzamiento y recuperación de aeronaves, tiro a blancos, y ejercicios de Visita, Registro y Captura (VRC). Según el Contraalmirante Pablo Basso, el ejercicio permitió avanzar en interoperabilidad y capacitación progresiva del personal.

Este tipo de ejercicios permite que las tripulaciones mejoren su preparación táctica, optimicen la coordinación entre flota y aviación, y aumenten la capacidad de responder a emergencias o amenazas en los espacios marítimos nacionales. Es una demostración concreta del compromiso de la Armada con la seguridad y defensa del país.