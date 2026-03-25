La Armada Argentina despliega sus barcos de guerra, acompañados de https://www.diariouno.com.ar/tags/avion en un adiestramiento naval integrado nunca antes visto. Durante días, estas unidades coordinarán maniobras en alta mar, combinando operaciones de superficie y aéreas para fortalecer la preparación y la defensa de los espacios marítimos argentinos.
https://www.diariouno.com.ar/tags/avionLos barcos participantes practicarán tácticas de patrullado, defensa y logística, mientras los aviones supervisan y apoyan las operaciones. Este ejercicio demuestra la capacidad de la Armada para unir mar y aire, entrenando a sus tripulaciones y sistemas con precisión estratégica y operativa.
La Armada Argentina despliega barcos de guerra y aviones en un adiestramiento integrado nunca antes visto
El objetivo de estos aviones y barcos coordinados es fortalecer la interoperabilidad entre unidades de superficie y medios aeronavales, practicando patrullado marítimo, defensa y logística en escenarios realistas. La integración es más extensa que en ejercicios individuales, lo que eleva la dificultad y la calidad del entrenamiento.
Este ejercicio es diferente a los anteriores porque reúne a múltiples componentes de la Armada Argentina, buques de superficie, barcos patrulleros y aviones, en un ejercicio conjunto más complejo que los habituales, practicando operaciones coordinadas de mar y aire al mismo tiempo para enfrentar escenarios realistas.
Como fue este ejercicio en conjunto
Entre los buques destacados participaron
- el destructor ARA “La Argentina”
- las corbetas ARA “Rosales” y “Robinson”
- el buque logístico ARA “Patagonia”
que realizó reaprovisionamiento en alta mar. Las operaciones incluyeron maniobras tácticas, defensa antiaérea y antisuperficie, lanzamiento y recuperación de aeronaves, tiro a blancos, y ejercicios de Visita, Registro y Captura (VRC). Según el Contraalmirante Pablo Basso, el ejercicio permitió avanzar en interoperabilidad y capacitación progresiva del personal.
Este tipo de ejercicios permite que las tripulaciones mejoren su preparación táctica, optimicen la coordinación entre flota y aviación, y aumenten la capacidad de responder a emergencias o amenazas en los espacios marítimos nacionales. Es una demostración concreta del compromiso de la Armada con la seguridad y defensa del país.