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La Armada Argentina despliega barcos de guerra y aviones en un adiestramiento integrado nunca antes visto

La Armada Argentina realiza un ejercicio conjunto con barcos y aviones, en un adiestramiento integrado sin precedentes.

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

La Armada Argentina despliega sus barcos de guerra, acompañados de https://www.diariouno.com.ar/tags/avion en un adiestramiento naval integrado nunca antes visto. Durante días, estas unidades coordinarán maniobras en alta mar, combinando operaciones de superficie y aéreas para fortalecer la preparación y la defensa de los espacios marítimos argentinos.

https://www.diariouno.com.ar/tags/avionLos barcos participantes practicarán tácticas de patrullado, defensa y logística, mientras los aviones supervisan y apoyan las operaciones. Este ejercicio demuestra la capacidad de la Armada para unir mar y aire, entrenando a sus tripulaciones y sistemas con precisión estratégica y operativa.

Adiestramiento coordinado (1)

La Armada Argentina despliega barcos de guerra y aviones en un adiestramiento integrado nunca antes visto

El objetivo de estos aviones y barcos coordinados es fortalecer la interoperabilidad entre unidades de superficie y medios aeronavales, practicando patrullado marítimo, defensa y logística en escenarios realistas. La integración es más extensa que en ejercicios individuales, lo que eleva la dificultad y la calidad del entrenamiento.

Este ejercicio es diferente a los anteriores porque reúne a múltiples componentes de la Armada Argentina, buques de superficie, barcos patrulleros y aviones, en un ejercicio conjunto más complejo que los habituales, practicando operaciones coordinadas de mar y aire al mismo tiempo para enfrentar escenarios realistas.

Adiestramiento coordinado (2)

Como fue este ejercicio en conjunto

Entre los buques destacados participaron

  • el destructor ARA “La Argentina”
  • las corbetas ARA “Rosales” y “Robinson”
  • el buque logístico ARA “Patagonia”

que realizó reaprovisionamiento en alta mar. Las operaciones incluyeron maniobras tácticas, defensa antiaérea y antisuperficie, lanzamiento y recuperación de aeronaves, tiro a blancos, y ejercicios de Visita, Registro y Captura (VRC). Según el Contraalmirante Pablo Basso, el ejercicio permitió avanzar en interoperabilidad y capacitación progresiva del personal.

Este tipo de ejercicios permite que las tripulaciones mejoren su preparación táctica, optimicen la coordinación entre flota y aviación, y aumenten la capacidad de responder a emergencias o amenazas en los espacios marítimos nacionales. Es una demostración concreta del compromiso de la Armada con la seguridad y defensa del país.

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