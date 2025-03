"No se está haciendo cargo del juego que está mostrando River y es hora de que se haga cargo. Los jugadores que él trajo son muy caros para el fútbol argentino. Desde ya se tienen que acabar esas frases como “elijo creer” y todas esas cosas. Yo creo que ahora hay que arremangarse y mostrar el verdadero trabajo que tiene que hacer", dijo el Luigi en Jogo Bonito.

Por último atendió al Muñeco al hablar de las conferencas de prensa que ofrece al decir: "Yo no me como más la galletita esa de cuando dice: 'No me siento reflejado…'. Bueno, vos estás ahí. No son los jugadores solamente. Eso me molesta, que la gente sólo agrede a los jugadores".