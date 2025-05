Gabriel Milito tomó una drástica decisión ante la chance de ser el entrenador de Boca

Si bien no hubo una proposición oficial del cargo, el ídolo y ex DT del "Rojo" habría decidido no reemplazar a Gago, destituido de su cargo tras la derrota ante River en el Superclásico, por su sentido de pertenencia con el conjunto de Avellaneda.

milito.jpeg

“El Mariscal” tuvo un breve paso en el banco de suplentes de Independiente con un total de 19 encuentros en los que consiguió ocho victorias, seis empates y cinco derrotas.