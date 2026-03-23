"Fue todo mentira": estuvo a punto de firmar con Boca y reveló la verdad del llamado de Riquelme

De igual manera explicó que hubo un llamado desde el Xeneize: "Sí no voy a negar que se comunicaron con mi representante, que preguntaron. Pero de ahí a que se llegara a un acuerdo o que yo tenga todo arreglado, eso fue todo mentira".

Embed "HUBO MUCHOS COMENTARIOS QUE YO YA HABÍA ARREGLADO MI PARTE, QUE SOLO FALTABA ENTRE LOS CLUBES... ESO JAMÁS FUE ASÍ"



El Pupi Lescano, héroe del Clásico ante Platense, aclaró su pase frustrado de Argentinos a BOCA



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Además, dio a conocer por qué decidió salir a hablar sobre el frustrado pase: "Quise hablar porque sentí que me estaban perjudicando y faltándole el respeto a la gente de Argentinos".

Boca - Instituto Boca viene de vencer a Instituto en La Bombonera.

Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors

El Xeneize viene de vencer en La Bombonera a Instituto por 2 a 0 con goles de Tomás Aranda (convirtió su primer tanto en la Primera de Boca) y de Adam Bareiro en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura (la fecha 9 fue suspendida, por lo que se han disputado 11 partidos); de esta manera quedó en la sexta posición de la Zona A con 17 puntos.

Ahora el conjunto dirigido por Claudio Úbeda deberá viajar a Córdoba para visitar a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes en un encuentro que podría contar con hinchas de ambos conjuntos ya que así lo manifestó el presidente del equipo cordobés, Andrés Fassi.

Sería la tercera vez que Boca puede llevar hinchas cuando juega en condición de visitante luego del anuncio de la AFA realizado en julio de 2025. La primera vez fue contra Independiente Rivadavia en el Estadio Malvinas Argentinas en agosto del año pasado (fue triunfo por 3 a 0) y la segunda fue en Varela en septiembre contra Defensa y Justicia (caída por 2 a 1).