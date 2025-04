Fue bicampeón con la camiseta de Boca y su sueño es volver a Argentina para jugar en un club del ascenso

Ante los micrófonos de Fox Sports, al ser consultado sobre se imaginaba retornando al fútbol argentino, respondió: "Es cuestión de tiempo, regresaré al fútbol argentino en el corto plazo".

"Cuando me fui, prometí a mi familia que volvería al club de mis raíces. Es algo que anhelo profundamente, y sueño con que mi abuelo pueda verme con esa camiseta", sumó dejando claro que no volvería a otro equipo (ni siquiera Boca, club con el que consiguió dos vueltas olímpicas) que no sea All Boys.

Jonathan Calleri, delantero de San Pablo, tras el triunfo en el Mario Alberto Kempes, frente a Talleres habló con @NicoNeuss y dejó una tremenda frase sobre su posible regreso al fútbol argentino. pic.twitter.com/ChvJSP6ReJ — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 3, 2025

Pese a asegurar esto, dejó claro que su mente está puesta en conseguir los objetivos trazados con San Pablo: "El teléfono siempre está activo, pero estoy completamente enfocado en San Pablo. Este equipo me lo ha dado todo y quiero seguir luchando por más objetivos aquí. Estoy muy feliz por haber ganado la Copa de Brasil y por las metas que aún tenemos por delante".