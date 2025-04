Franco Petroli y Sebastián Villa anticiparon el duelo entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia

"Es un clásico, es un lindo partido, sin público es un poco extraño, pero bueno, creo que para la provincia es un partido muy especial y esperamos que sea un lindo espectáculo, que gane el mejor y bueno, como siempre lo he dicho, que tengamos fútbol en paz", dijo el delantero colombiano de la Lepra.

petroli villa 3.jpg Petroli lamentó que los hinchas del Tomba no puedan ir a la cancha. Martín Pravata

Adelantando lo que será el duelo de este sábado, Villa señaló: "En mi carrera me ha tocado jugar diferentes tipos de clásicos, he jugado en Boca muchos clásicos contra River y creo que este es un partido muy especial, no solo para mí, sino para todos mis compañeros y para la provincia. También creo que es un partido muy especial para ellos, creo que estos partidos no se ven siempre, así que hay que tratar de disfrutar y que gane el mejor dentro de la cancha. Después tenemos varias finales más, pero este partido lo tomamos como una final y esperamos estar a la altura"

Embed - Petroli y Villa antes de Godoy Cruz vs. Independiente Rivadavia (Parte 1)

En el mismo tono, Petroli dijo: "Son partidos diferentes a los que te enfrentás cada fin de semana, por ser un clásico entre dos equipos de la misma ciudad. Nosotros tenemos que hacerlo mejor dentro del campo, siempre con concentración y enfoque en lo que queremos. Creo que vamos a encontrar un partido, complicado, trabado, como todos los clásicos y tenemos que luchar por lo que representa la camiseta para poder llevarnos la victoria"

Villa por Petroli y Petroli por Villa

FP: "Sabemos la calidad del jugador de Sebastián (Villa) y lo viene demostrando en este tiempo que está acá en Independiente y en toda su carrera. Creo que tenemos que tener atención, no solamente con él, sino con todo el equipo, porque es un equipo difícil y bueno, los clásicos son partidos muy especiales, diferentes y tenemos que estar concentrados y hacer nuestro juego".

petroli villa 2.jpg Villa espera tranquilo el clásico con el Tomba. Martín Pravata

SV: "Por algo es arquero de Primera División y bueno, yo como delantero espero tener una linda tarde y también desearle una linda tarde y como lo decía anteriormente, que gane el mejor, creo que estos partidos hay que vivirlos en paz, con armonía, disfrutarlos y bueno, esperamos estar a la altura".

"No se trata de quién llega mejor, yo creo que esos partidos son diferentes y especiales. Nosotros venimos en crecimiento, haciendo grandísimos partidos y es un partido especial. Venimos haciendo un buen semestre pero como te decía, es un partido especial para nosotros, es una final y esperamos representar bien lo que es la camiseta de Independiente Rivadavia" (Sebastián Villa)

Un clásico sin público en el Malvinas

SV: "Todos los partidos hay que tomarlos de la misma manera, aunque el público también hace que el folklore sea más bonito. Estamos 100% enfocados en lo que tenemos que hacer, es una final más, así lo tomamos y esperamos hacer una gran presentación".

FP: "No es para nada igual jugar un clásico con gente o sin gente. A nosotros, o por lo menos en lo personal, nos hubiese encantado tener a nuestra gente que nos acompañe en un partido especial, pero bueno, creo que hay momentos para disfrutar cuando está la gente y después cuando comienza el partido tenemos que enfocarnos simplemente en lo que es el juego y en lo que tenemos que hacer".

"Comparto que estos partidos son totalmente diferentes y la cabeza se prepara de otra manera, entonces creo que como llegue uno o el otro queda a un costado y después saber la importancia que tiene para nosotros. Venimos en crecimiento, con un técnico que está hace poco tiempo y muchas ganas de poder hacer un buen partido, de poder estar a la altura y llevarnos el partido porque sería una gran alegría para toda nuestra gente" (Franco Petroli).

La preparación de ambos equipos

SV: "Tenemos buena relación con el profe (Alfredo Berti), tenemos una idea de juego, que es lo más importante y tenemos un grupo muy unido, muy lindo. Tomamos este partido con mucha seriedad, como los anteriores, y sabemos lo que representa para nosotros, para Independiente de Rivadavia y esperamos tener una linda tarde y poder darle una alegría a todo el pueblo leproso".

Embed - Petroli y Villa antes de Godoy Cruz vs. Independiente Rivadavia (Parte 2)

FP: "Lo vivimos con mucha ilusión, con muchas ganas de ganar y un gran enfoque en eso, pero realmente tuvimos muy poco tiempo. Venimos de jugar el miércoles en Perú, donde teníamos el comienzo de la Copa, que para nosotros era importante, y haberlo hecho de buena manera también ayuda. Estamos felices de haber logrado esa victoria, pero inmediatamente después hay que pensar en recuperarse, y meter el foco en lo importante que es el partido para nosotros"

"Con Leo (Jara) tengo una muy buena relación de cuando estábamos en Boca. Es una grandísima persona, le tengo mucho cariño y nos hemos juntado a cenar aquí en Mendoza. Él sabe lo que pienso y que siempre voy para adelante. Es un partido muy importante tanto para él como para mí, pero seguimos teniendo la misma amistad. Al fútbol hay que vivirlo en paz y el merecedor del triunfo es el que haga mejor las cosas dentro del campo de juego, ahí es donde hay que hablar" (Sebastián Villa)

El sentido de pertenencia del Tomba y el momento de la Lepra

FP: "En este tiempo que llevo en el club, hace un año y tres meses, se nota mucho esto del sentido de pertenencia y hay muchísimos jugadores de inferiores. Realmente Godoy Cruz tiene una familia adentro y eso es lo más lo más lindo, con mucha gente que lleva muchos años acompañando lo que son las inferiores. Ellos son los principales que nos hacen saber lo que significa este tipo de partidos a los que venimos de afuera, más allá de que por suerte ya tuve la posibilidad de jugar un clásico. Es una hermosa posibilidad para nosotros y para ellos mucho más la de poder jugar este tipo de partidos y ojalá podamos regalarnos la victoria y todos podamos disfrutar".

SV: "Somos conscientes de lo que nos estamos jugando a tres puntos de clasificar a una copa internacional, también estamos novenos para entrar a los play-offs y bueno, creo que este partido y los que vienen a continuación significan mucho para nosotros. Estamos jugando cosas muy importantes, el grupo es consciente de eso y por eso es el enfoque que tenemos en hacer una gran presentación"

"A la gente le queremos dar un mensaje de respeto entre nosotros mismos y concientizar en que esto es un deporte y que no es de vida o muerte, nada más. Nosotros desde nuestro lado, cada uno de los hinchas y ustedes también como periodistas. Nuestro rol comienza por concientizar, hacer las cosas bien desde nuestro lado y bueno, si todos hacemos o aportamos ese granito creo que va a ayudar" (Franco Petroli)

malvinas.jpg El Malvinas luce impecable, aunque tendrá las tribunas vacías. Martín Pravata

Villa y Petroli, un Boca vs River en Mendoza

SV: "El mundo Boca es increíble. Me tocó vivir momentos muy lindos, ganar muchos títulos, momentos de mucha presión también, pero bueno. Vine a Mendoza, una provincia muy acogedora y estoy muy tranquilo acá, muy feliz. Agradecerle también a Presidente Vila (Daniel), a todo el grupo de la dirigencia que me trajo.Confiaron en mí y bueno, creo que he hecho las cosas bien. Lo más importante es el Independiente Rivadavia, que viene en crecimiento. Es un club muy lindo, con gente muy noble, trabajadora y esperamos darle una alegría".

FP: "Después de 13 años estando en River, estuve 6 meses en Estudiantes Río Cuarto y lleguá a Mendoza, donde la vida es tranquila y estoy muy feliz. Godoy Cruz es un club que me ha dado una oportunidad muy importante que es atajar en Primera División. Yo estoy súper agradecido y ojalá que toda esta vivencia de lo que a uno le toca pasar, podamos aportarlo de la mejor manera para que tengamos un gran partido y podamos llevarnos la victoria".