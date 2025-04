Francisco Bahamonde y la decisión más importante de su vida de dejar el tenis profesional: el amor después del desamor

¿Qué significa ganar un nuevo Crepuscular en tu carrera?

El Mendoza (Tenis Club) es mi club y el Crepuscular es el torneo más importante que se organiza acá y todos los que he ganado tienen un sabor muy especial. A medida que me voy poniendo más grande, no sé cuántos Crepusculares más van a haber, entonces estoy contento por haber ganado uno más en mi casa que es este club.

¿El sentido de pertenencia e identificación con el club?

He estado toda la vida en este club. Conozco a los empleados, a todos los socios de club y todos me siguen diciendo 'Panchito' a pesar de que estoy cada vez más grande (risas). Entonces es como volver siempre un poco a los 10 años que fue primera vez que vine al club. También tengo la cantina acá con dos socios más, y creo que toda mi vida gira alrededor del Mendoza Tenis.

Crepuscular tenis Pancho Bahamonde fue campeón en el Torneo Crepuscular 2025. Nicolás Ríos

¿Cómo es esa rutina de ir y volver a Italia?

Hace un par de años dejé de competir profesionalmente y empecé a jugar torneos interclubes (torneos por equipos) que se juegan en Italia. Yo juego los fines de semana para un equipo que me contrata, defendiendo a mi club y jugando con otros equipos a lo largo de todo Italia. Son esos 3 meses que hago temporada en Europa y después la vuelta a la vida en Mendoza.

¿Qué hay en esa vida en Mendoza?

La vida que quiero. Cuando tomé la decisión de dejar el tenis profesional era porque quería estar en Mendoza. Tengo todos mis afectos cerca, mi familia mis amigos. La vida en Mendoza incluye al Mendoza Tenis Club, estar ligado a la cantina, dar algunas clases. Tengo un proyecto de abrir una Academia de Tenis y poder ayudar a chicos a que tengan su máximo rendimiento. Hay una buena oportunidad acá en Mendoza para trabajar con todos los chicos que quieren jugar al tenis.

Hablemos de esa decisión de dejar profesionalmente el tenis, cómo fue ese momento

Fue un momento durísimo. Me costó muchos años contar realmente lo que me había pasado en ese momento. Hoy ya lo cuento sin problemas que estuve, en ese momento, bajo un síndrome de depresión, estaba mal, me costaba competir, viajar. No me quería ir a ningún lado y, a pesar de todo, seguía viajando. En un momento, fue más fuerte que yo y decidí de dejar de jugar pese a que tenía buena proyección y buenos resultados. Pero se me estaba haciendo muy difícil. Hoy, unos años después, encontré el equilibrio con el tenis con los torneos interclubes, entrenando, haciendo lo que me gusta y estando acá en Mendoza que era lo que yo quería en ese momento y que hoy sigo eligiendo para mi vida.

¿Colgaste la raqueta o la acomodaste donde quisiste?

Mi vida sigue siendo el tenis y me ha abierto las puertas para muchas cosas. Creo que todavía no la he colgado ni la voy a colgar, al menos por este momento. Pero sí que la he apartado un poco. Ya no es el foco principal de mi vida como sí lo fue desde los 10 hasta los 20 años.

¿Te preguntaste alguna vez 'qué hubiera pasado si..."?

Sí. Algunas veces que he visto a algún amigo, conocido, que hoy está teniendo buenos resultados y digo 'si hubiera seguido, podría haber estado ahí' . Pero también soy muy consciente de todo el esfuerzo que implica llegar hasta ese punto. Uno por ahí ve lo que se ve en la tele y parece todo color de rosas pero, para llegar ahí, primero hay que sufrir un montón y estar mucho tiempo solo, lejos. Y, la verdad, no era una vida con la que me estaba sintiendo cómodo. Y, más allá de querer o no querer, hubo un momento en el que no quería estar conmigo mismo y era inviable seguir viviendo así.

Estuviste en Roland Garros, Wimbledon, Juegos Olímpicos de la juventud, por mencionar a algunos, ¿qué te quedó de positivo y negativo de esos torneos?

Positivo obviamente son los torneos más lindos y con los que la gente se queda. Pero el resto del año son 30 semanas más en las que estamos viajando y, por ahí, las condiciones no son las mejores. Estamos lejos o enfermos y hay que jugar igual. De todas maneras, esos torneos fueron increíbles, me dejaron unas experiencias únicas, conocer a los mejores jugadores del mundo, compartir con DJokovic, Federer, Nadal y entender por qué estaban ahí. Lo que más me dejó ese tipo de torneos y el tenis es el orden, la disciplina que me enseñaron de chico y la dedicación a los que uno quiera lograr.

Embed - Francisco Bahamonde, campeón 53ª Crepuscular: su historia con el tenis y el alejamiento profesional

¿Un momento favorito en el tenis?

Tengo varios. Me puedo quedar cuando estuve en Wimbledon, que hice octavos de final, fue un momento muy lindo. Pero hoy he aprendido a valorarlo de otra manera. Cuando era chico pensaba que eso era lo normal, tener buenos resultados, que iba a ganar y estar siempre en ese tipo de torneos. Y hoy de más grande disfruto de otras cosas, de ganar un Crepuscular, que no tienen el nivel de esos torneos que mencionamos, pero que es muy hermoso estar cerca de mi familia, mi gente. Por eso, hoy por hoy, puedo elegir tranquilamente un torneo Crepuscular.

¿Una derrota que te acuerdes?

Una final de un Crepuscular perdí acá en el Mendoza (Tenis Club) con Juárez y me pasó por arriba, jugué muy mal y fue una derrota bastante difícil porque había tenido buenos resultados esa semana. En esa final no pude sacar lo mejor de mí.

¿Cómo te tomabas la derrota?

Era bastante cerrado. Cuando perdía, me ponía muy triste, muy mal. Pero, a la vez, cuando ganaba no me ponía tan alegre y contento. Ahí fue cuando dije "si cuando gano, estoy como si hubiese hecho lo que tenía que hacer y nada hubiera pasado; no me puedo poner mal cuando pierdo". Es normal perder, el tenista está muy acostumbrado a perder. En un torneo solo gana uno en la final.

¿Quién es tu referente en el tenis?

Djokovic es para mí el mejor de todos aunque suene antipático en el mundo del tenis. Todos se quedan con la realidad de Federer y Nadal pero yo creo que el tenis es un deporte de números, porcentajes y, en eso, Djokovic ha ganado absolutamente todo y aún con 37 años sigue compitiendo al máximo nivel así que para mí, es un referente y el más grande de todos los tiempos.

Bahamonde2.jpeg Nicolás Ríos/UNO.

¿Te tocó compartir con alguien importante del circuito en algún momento?

Me tocó compartir con Juan Martín Del Potro. Él estaba brillando en ese momento, yo era Junior, y siempre tuvo muy buenas palabras hacia mí. Así que muy agradecido porque me trataron siempre con mucho respeto, me dieron la importancia que quizás no le dan a los nuevos y ellos quizás están su vida y en su mundo. Y tuve la oportunidad de estar con Federer, Djokovic, sacarme fotos con ellos, que me pregunten cómo voy con el tenis. Te demuestran que son tan humanos como todos nosotros. No son de otro planeta como nosotros creemos.

¿Te tocó aconsejar a alguien que recién empezaba y darle palabras de aliento después de la decisión que vos tomaste?

Hablo bastante con los chicos y por eso también quiero abrir una academia y trabajar con ellos. Explicarles que, más allá de lo que uno ve en la tele, en los torneos más importantes, hay otra vida atrás del tenis. Yo hace ocho años que juego interclubes, que sigo viviendo del tenis, y hay que entender que el tenis abre un montón de puertas más allá de ser el número uno del mundo. Creo que ese es el consejo más valioso que hay porque sino uno se pierde en esa búsqueda de querer llegar a 50 del mundo y son muy pocos los que llegan a ese ranking y se hace complejo. Entonces hay que entender que el tenis es muy amplio y que abre un montón de puertas más allá de ser el número 1 del mundo.

¿Cómo ves el tenis en Mendoza?

No creo que hoy sea un gran momento del tenis mendocino. Tiene que ver mucho con el avance del pádel. El tenis es un deporte que siempre ha sido muy caro y hoy se hace muy difícil entrenar, viajar. Todas las semanas tener que viajar se hace un montón de plata y se hace difícil. Pero Mendoza es una provincia que ha sacado un montón de tenistas y son camadas, por momentos se baja un poco, pero después va a llegar el momento en que van a salir buenos tenistas de Mendoza.

Bahamonde 3.jpeg Francisco Bahamonde es el dueño de la cantina Nole, del Mendoza Tenis Club, junto a otros dos socios más. Nicolás Ríos/UNO.

¿Lo de la Academia ya está avanzado?

Yo venía trabajando con algunos chicos y quiero poder ya llegar a más. Trabajar para mejorar el tenis mendocino.

¿Cómo es el Pancho profe?

Es bastante molesto. Hay veces que pienso que les hablo mucho pero entiendo lo que ellos pasan y creo que va por el lado de ser psicólogo, amigo. Entender que cada uno es distinto y necesita diferentes consejos. Me inclino por ese lado de que quizás cada uno necesita cosas distintas.

¿Qué significa el tenis para vos?

El tenis es mi vida, me lo ha dado todo. Estoy ligado al tenis desde muy chiquito y me hice profesional desde chico. Viví la experiencia y conocí un montón de lugares. Y hoy en día me sigue dando de comer, y no tengo mucho más para decir de que el tenis es mi vida. Y, al menos por ahora, va a seguir siéndolo.