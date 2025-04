Fernando Gago se hace responsable como DT de Boca en las buenas y en las malas: "Nunca me sentí afuera"

"En la victoria trato de no estar. Quiero estar en las malas y me hago responsable”. "En la victoria trato de no estar. Quiero estar en las malas y me hago responsable”.

Fernando Gago y el plantel de Boca

El técnico, en declaraciones con ESPN F12, también habló del proceso de construcción que está llevando adelante con el plantel: “Toda preparación necesita tiempo. Hubo momentos buenos y otros que no me gustaron, como el primer tiempo con Defensa y Justicia. Pero el segundo sí me gustó. Con Barracas tuvimos el control del partido, pero no del juego”.

Sobre su método de trabajo, Gago fue contundente: “Creo muchísimo en la forma que tenemos. Quiero que cada jugador entrene como tiene que jugar”. También se refirió a los juveniles que está promoviendo y destacó el nivel de Milton Delgado y Camilo Rey Domenech: “Tienen una gran proyección, hay que apoyarlos para que sigan creciendo”.

Confirmó además que Rey Domenech jugará 60 minutos con la Reserva. Consultado por Zeballos, aclaró que su ausencia “pasa por el rival y por la planificación”.

En cuanto al plantel, valoró la competencia interna: “Tenemos dos o tres jugadores por puesto con nivel para jugar. Para mí es una complicación armar la lista de concentrados”, a lo que también se refirió a como se sintió después de la derrota ante Alianza Lima. “Nunca me sentí afuera después de la eliminación en la Libertadores”, dejó en claro.

"Nunca estuve afuera de Boca, de mi lado no. Tenemos conversaciones todos los días. Hablamos de fútbol y de distintas cosas de la vida también". "Nunca estuve afuera de Boca, de mi lado no. Tenemos conversaciones todos los días. Hablamos de fútbol y de distintas cosas de la vida también".

Boca está puntero en la Zona A del Torneo Apertura

Boca atraviesa un buen momento en el torneo, tras la victoria ante Barracas Central, lidera la Zona A del Torneo Apertura 2025 y necesita apenas 4 puntos en las 4 fechas restantes para clasificarse a los play-offs. Además, está primero en la tabla anual rumbo a las copas internacionales del 2026.

“Me llamaron un martes y el miércoles tuve la reunión. Boca es mi casa, donde más tiempo pasé en mi vida”. “Me llamaron un martes y el miércoles tuve la reunión. Boca es mi casa, donde más tiempo pasé en mi vida”.

El próximo desafío será el sábado, cuando visite a Belgrano en Córdoba por la décima tercera fecha. “Boca tiene que ganar y salir campeón. Yo quiero ser campeón, y los chicos también. Trabajaremos para eso”, cerró Gago.