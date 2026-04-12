FADEP va por su primer triunfo en el Federal A ante Argentino de Monte Maíz

Diego Pozo- FADEP va por los tres puntos.

El equipo dirigido por Diego Pozo tendrá su tercera presentación en el torneo con el objetivo de buscar su primera victoria. En el debut perdió por 3 a 0 de visitante ante Costa Brava y en su debut en condición de local empató 2 a 2 frente al Deportivo Rincón de Neuquén. El elenco maipucino no ha podido ganar tras el ascenso al Federal A.

El equipo de Russell le dio la continuidad a la base y se renovó con una gran cantidad de jugadores todavía no conoce la victoria en la categoría; por el momento marcha último con un punto, pero buscará lograr los tres puntos en su tercer partido en el Federal A.