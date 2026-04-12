FADEP va por su primer triunfo en el Federal A ante Argentino de Monte Maíz

Por la cuarta fecha del Federal AFADEP, el equipo de Diego Pozo, tras su fecha libre jugará de visitante en la Zona 3 ante Argentino de Monte Maíz. El encuentro se disputará este domingo desde las 16 en el estadio Modesto Marrone y contará con el arbitraje de Lautaro Castañola, de Entre Ríos.
El equipo dirigido por Diego Pozo tendrá su tercera presentación en el torneo con el objetivo de buscar su primera victoria. En el debut perdió por 3 a 0 de visitante ante Costa Brava y en su debut en condición de local empató 2 a 2 frente al Deportivo Rincón de Neuquén. El elenco maipucino no ha podido ganar tras el ascenso al Federal A.
El equipo de Russell le dio la continuidad a la base y se renovó con una gran cantidad de jugadores todavía no conoce la victoria en la categoría; por el momento marcha último con un punto, pero buscará lograr los tres puntos en su tercer partido en el Federal A.
Así llega Argentino de Monte Maíz, el rival de FADEP
Argentino de Monte Maíz tiene 2 puntos. El Raya viene de perder 2 a 0 ante Deportivo Rincón de Neuquén. No ha tenido un buen arranque ya que en tres partidos sumó dos empates y una derrota. El conjunto de Carlos Mazzola siempre es protagonista en el torneo Federal A, pero todavía no puede ganar.
Probables formaciones y detalles del partido
Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Elian Coronas, Hugo Vera Oviedo, Iván Amaya y Matías Barbero; Ignacio Blangetti, Leonardo López y Ramiro Laserre; Juan Tomadoni; Sebastián González y Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzola.
FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Lucas Ramírez, Diego Tonetto y Uriel Gizzi; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.