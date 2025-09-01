Facundo Buonanotte, otro argentino que se suma al Chelsea, campeón del Mundial de Clubes

El mediocampista de 20 años estuvo cedido la pasada temporada en el Leicester City que terminó descendiendo al Championship, la segunda división del fútbol de Inglaterra, y tuvo grandes chances de volver a salir préstamo al recientemente ascendido Leeds United pero fue el Chelsea quién terminó quedándose con los servicios de Buonanotte.

Facundo Buonanotte has arrived. pic.twitter.com/8upPLft6aa — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2025

“Al principio fue un poco un ‘shock’, todo era diferente: el idioma, la cultura e incluso el anochecer temprano en invierno. Es muy diferente del fútbol en Argentina. Tienes que estar preparado mental y físicamente, especialmente porque el fútbol aquí es muy intenso. Es algo en lo que he tenido que trabajar mucho, pero me he adaptado y estoy progresando” agregó en relación con su adaptación al fútbol inglés, lugar donde juega desde enero de 2023.

Buonanotte se suma a Alejandro Garnacho, otro argentino que se incorporó a los flamantes campeones del Mundial de Clubes.

Los argentinos que jugaron en el Chelsea