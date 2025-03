Fabrizio Sartori Prieto es la gran revelación de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia sumó su quinto partido sin ganar. Sobre esta racha el atacante admitió: "Nos falta ser más contundentes. El equipo siempre sale a buscar los partidos en todas las canchas y no hemos sido superados".

Fabrizio Sartori y la enseñanza que le dan los jugadores experimentados

Fabrizio Sartori se refirió a lo que significa tener como compañeros a Victorio Ramis, Luis Sequeira, Sebastián Villa, algunos de los jugadores que juegan en su misma posición. "Son futbolistas muy importantes cuando arranqué en las divisiones inferiores estaba pegado la foto del Pipe Ramis. Es muy lindo compartir el plantel con ellos y trato de aprender mucho de ellos que tienen mucha experiencia".

Fabrizio Sartori se hizo muy conocido por el gol que le marcó a River Plate, en la goleada por 4 a 0 por la Copa "Desafío de Campeones", el partido amistoso que se jugó en el Malvinas Argentinas.

"Soy un agradecido a Independiente Rivadavia cuando me fui de Newell's Old Boys fue el único club que me abrió las puertas y me dio la posibilidad de entrenar y jugar y espero darle muchas alegrías", aseguró Fabrizio Sartori Prieto.