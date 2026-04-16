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Fabrizio Sartori, el goleador de este momento histórico de la Lepra: "Todavía no caemos de todo lo que estamos viviendo"

Fabrizio Sartori convirtió el primer gol en la inolvidable victoria de Independiente Rivadavia ante Fluminense en Brasil por la Copa Libertadores.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Fabrizio Sartori, una de las figuras de Independiente Rivadavia ante el Fluminsense, en el Maracaná.

Fabrizio Sartori, una de las figuras de Independiente Rivadavia ante el Fluminsense, en el Maracaná.

Foto: Cristian Lozano

Independiente Rivadavia volvió a Mendoza tras la histórica victoria ante el Fluminense en el Maracaná por la Copa Libertadores y Frabrizio Sartori, autor de uno de los goles, expresó sus sensaciones sobre este momento histórico que vive la Lepra, el equipo sensación del fútbol argentino.

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Fabrizio Sartori recibi&oacute; el cari&ntilde;o de los hinchas de la Lepra cuando el plantel lleg&oacute; a Mendoza.

Fabrizio Sartori recibió el cariño de los hinchas de la Lepra cuando el plantel llegó a Mendoza.

El delantero, autor de 6 goles en lo que va del 2026, contó: "Vivimos este momento con muchas emociones. La verdad es que cuando entramos a la cancha y se pusieron a cantar se nos puso la piel de gallina y nos empezamos a contagiar de los hinchas. Sinceramente, todavía no caemos de todo lo que estamos viviendo".

Embed - Fabrizio Sartori y sus emociones por el triunfo hoistórico de Independiente Rivadavia en el Maracana

Con respecto a su gol, el primero del triunfo en el Maracaná, el atacante reveló: "Se lo dediqué a mi novia, a la familia y a los amigos que estuvieron en la cancha. Hay mucha gente que me acompaña". contó el futbolista nacido en Río Gallegos y con pasos por Talleres de Córdoba y Newell's.

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Sartori en pleno festejo en el Maracan&aacute;.

Sartori en pleno festejo en el Maracaná.

Fabrizio Sartori Prieto se ganó con mucho esfuerzo un lugar en Independiente Rivadavia, hoy es el goleador del equipo y atraviesa un presente inmejorable: "Es un momento soñado en lo personal, todavía no me puse procesar todo lo que se vivió con el Fluminense. Con el tiempo vamos a empezar a caer de lo que venimos haciendo como grupo".

Dos cortitas de Fabrizio Sartori tras el Maracanazo azul

Compartir el ataque con Villa y Arce: "Es un privilegio jugar con ellos y es algo muy importante en lo deportivo y lo emocional. Son jugadores que transmiten mucho en el vestuario".

Alfredo Berti: "Es una persona muy pasional que nos transmite y nos contagia mucho al grupo con esa ambición que tiene".

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