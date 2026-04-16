Fabrizio Sartori, el goleador de este momento histórico de la Lepra: "Todavía no caemos de todo lo que estamos viviendo"

Sartori Fabrizio Sartori recibió el cariño de los hinchas de la Lepra cuando el plantel llegó a Mendoza. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El delantero, autor de 6 goles en lo que va del 2026, contó: "Vivimos este momento con muchas emociones. La verdad es que cuando entramos a la cancha y se pusieron a cantar se nos puso la piel de gallina y nos empezamos a contagiar de los hinchas. Sinceramente, todavía no caemos de todo lo que estamos viviendo".

Embed - Fabrizio Sartori y sus emociones por el triunfo hoistórico de Independiente Rivadavia en el Maracana

Con respecto a su gol, el primero del triunfo en el Maracaná, el atacante reveló: "Se lo dediqué a mi novia, a la familia y a los amigos que estuvieron en la cancha. Hay mucha gente que me acompaña". contó el futbolista nacido en Río Gallegos y con pasos por Talleres de Córdoba y Newell's.