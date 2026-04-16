El quinto lago más profundo del planeta Tierra está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

Ese dato no es menor. Lo posiciona entre los lagos más profundos del planeta y lo convierte en uno de los grandes protagonistas geológicos de América del Sur. Ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, su dinámica interna está marcada por el hielo. La superficie se mantiene en torno a los 7 °C, pero a medida que se desciende, la temperatura cae hasta rozar los 0 °C. Es un sistema estratificado, donde el frío no solo domina, también cuenta su propia historia.

Lago Viedma (1)

Los lagos más profundos del planeta Tierra

La profundidad del lago no es solo una curiosidad geográfica. Es, en realidad, una huella del tiempo. La cavidad se formó por la erosión de gigantescas masas de hielo que, durante miles de años, modelaron el terreno. Pero fue el retroceso glaciar reciente el que terminó de exponer este vacío, transformándolo en una especie de archivo natural del clima.

Cada capa, cada variación térmica debido al cambio climático, cada sedimento acumulado permite leer cómo cambiaron los glaciares y cómo responden frente a nuevas condiciones ambientales.

Dentro del ranking global, el Lago Viedma comparte lugar con otros colosos:

Lago Baikal

Baikal Lago Tanganica

Tanganica Mar Caspio

Lago Vostok