Un equipo interdisciplinario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Chile logró algo que hasta hace poco parecía imposible. Descubieron la cavidad de un lago que estuvo oculta durante décadas bajo el hielo de la Patagonia Austral.
No fue casualidad. El hallazgo en este lago es una consecuencia directa del retroceso glaciar, un proceso silencioso pero constante impulsado por el calentamiento global, que desde al menos 2014 viene transformando el paisaje del sur del continente. Donde antes había hielo impenetrable, hoy comienzan a aparecer territorios desconocidos.
El quinto lago más profundo del planeta Tierra está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar
Se trata del Lago Viedma, un espejo de agua que, visto desde la superficie, no revela el abismo que guarda debajo. Recién en 2022, gracias a estudios con sonar y técnicas de batimetría, se pudo confirmar lo que durante años fue una sospecha. En su interior se esconde una fosa de 900 metros de profundidad, con un margen mínimo de error.
Ese dato no es menor. Lo posiciona entre los lagos más profundos del planeta y lo convierte en uno de los grandes protagonistas geológicos de América del Sur. Ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, su dinámica interna está marcada por el hielo. La superficie se mantiene en torno a los 7 °C, pero a medida que se desciende, la temperatura cae hasta rozar los 0 °C. Es un sistema estratificado, donde el frío no solo domina, también cuenta su propia historia.
Los lagos más profundos del planeta Tierra
La profundidad del lago no es solo una curiosidad geográfica. Es, en realidad, una huella del tiempo. La cavidad se formó por la erosión de gigantescas masas de hielo que, durante miles de años, modelaron el terreno. Pero fue el retroceso glaciar reciente el que terminó de exponer este vacío, transformándolo en una especie de archivo natural del clima.
Cada capa, cada variación térmica debido al cambio climático, cada sedimento acumulado permite leer cómo cambiaron los glaciares y cómo responden frente a nuevas condiciones ambientales.
Dentro del ranking global, el Lago Viedma comparte lugar con otros colosos:
- Lago Baikal
- Lago Tanganica
- Mar Caspio
- Lago Vostok