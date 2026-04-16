Efecto Lepra: críticas, silbidos y amenazas contra el Fluminense tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Samuel Xavier, Bernal y el argentino Germán Cano intentaron calmar la situación y tras un momento tenso se reunieron con el presidente Montenegro, el vicepresidente de fútbol Ricardo Tenório, otros dirigentes y los jugadores Samuel Xavier, René, Martinelli y Canobbio.

Embed Torcidas organizadas do Fluminense abordando o zagueiro Freytes no CT Carlos Castilho pic.twitter.com/AaTnpRlZN9 — FluResenha (@resenhaflutt) April 16, 2026

Fluminense atraviesa su peor momento bajo la dirección de Luis Zubeldía, sufrió su segunda derrota consecutiva como local y perdió el clásico con Flamengo después de haber accedido al pedido de su rival de postergarlo de sábado a domingo por la demora en su viaje de regreso de Cusco, Perú, donde había jugado por la Copa Libertadores.

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Zubeldía, otro de los señalados

Ante la Lepra el Fluminense sufrió su segunda derrota consecutiva como local, condición en la que ostentaba un invicto de 21 partidos.

La derrota en casa en la Libertadores y con la afición en el Maracaná fue la primera del Fluminense en 40 años por la Copa Libertadores. No sucedía desde 1985 ante Argentinos Juniors (1-0).

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Durante ese periodo, el Tricolor solo perdió tres partidos en casa, dos en otro estadio (Gremio en 2013 y Boca en 2012) y otro en 2021 en el Maracaná, contra Junior de Barranquilla, pero a puertas cerradas debido a la pandemia.

"Tenemos que pasar página. Estábamos jugando buen fútbol, tuvimos una racha histórica en el Maracaná y la afición, hasta hace poco, disfrutaba del juego del equipo.Tenemos que volver a unirnos y queda mucho camino por recorrer", evaluó Zubeldía quien sufrió su primera derrota en la Libertadores dirigiendo a un equipo brasileño después de 14 encuentros con el San Pablo y uno con el Fluminense.

Críticas y silbidos en el Maracaná

Los hinchas del Fluminense corearon cánticos de protesta contra el presidente y calificaron al equipo de "desvergonzado" una vez terminado el encuentro que perdieron 2 a 1 con Independiente Rivadavia.

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A torcida do Flu ficou na bronca com o time depois da derrota - de virada - para o Rivadavia no Maracanã.



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En redes sociales, los hinchas fueron lapidarios con expresiones como: "¡Lograron terminar el año en abril!", "¡Vergonzoso!" y "Perdieron el clásico y perdieron en casa en la Libertadores".

El Fluminense acumula 4 partidos sin ganar y busca la revancha contra el Santos este domingo , en Vila Belmiro.