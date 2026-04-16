"Es intolerable": Florentino Pérez destrozó a los jugadores del Real Madrid tras dos años sin títulos

El Real Madrid volvió a decepcionar a sus hinchas en un año para el olvido: está eliminado de la Copa del Rey y de la Champions League mientras que en la liga española se ubica segundo a nueve puntos del Barcelona.
El Real Madrid quedó eliminado de la Champions League tras caer contra el Bayern Múnich; es la segunda temporada consecutiva sin títulos
El Real Madrid volvió a decepcionar a sus hinchas en un año para el olvido: está eliminado de la Copa del Rey y de la Champions League mientras que en la liga española se ubica segundo a nueve puntos del Barcelona.
Es la primera vez en 20 años que el Merengue no gana títulos en dos temporadas en hilo, por lo que el presidente del club Florentino Pérez estalló contra sus jugadores.
El Allianz Arena de Alemania fue el escenario donde el Real Madrid cayó 4 a 3 frente al Bayern Múnich, con un resultado global de 6 a 4, lo significó su eliminación por la Champions League.
Una vez finalizado el partido Florentino Pérez ingresó a los vestuarios para increpar a los jugadores y manifestar su malestar por un presente caótico donde los títulos no están en el horizonte cercano del Merengue.
Fue así que categorizó la derrota como una "verdadera decepción" y frente al plantel realizó una fuerte crítica que todavía retumba: "Una temporada sin títulos es un fracaso, pero dos es intolerable".
Además, expresó que los jugadores no estuvieron a la altura ni afrontaron con "responsabilidad" su papel como representantes y embajadores del Real Madrid. Es por eso que solicitó que logren "finalizar al menos con dignidad" una temporada para el olvido.
Otros de los motivos que despertó el enojo del máximo dirigente del equipo que tiene en su haber 15 Champions League es que por primera vez en el certamen internacional no formó en el once titular a ningún jugador español.
Alvaro Arbeloa eligió que saltaran al campo de juego deportistas de ocho nacionalidades diferentes, pero ninguno de España:
Luego ingresaron el francés Eduardo Camavinga, el argentino Franco Mastantuono y Thiago Pitarch, quien fue el único futbolista español que defendió la camiseta del Real Madrid.