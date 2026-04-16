"Es intolerable": Florentino Pérez destrozó a los jugadores del Real Madrid tras dos años sin títulos

Una vez finalizado el partido Florentino Pérez ingresó a los vestuarios para increpar a los jugadores y manifestar su malestar por un presente caótico donde los títulos no están en el horizonte cercano del Merengue.

Fue así que categorizó la derrota como una "verdadera decepción" y frente al plantel realizó una fuerte crítica que todavía retumba: "Una temporada sin títulos es un fracaso, pero dos es intolerable".

Además, expresó que los jugadores no estuvieron a la altura ni afrontaron con "responsabilidad" su papel como representantes y embajadores del Real Madrid. Es por eso que solicitó que logren "finalizar al menos con dignidad" una temporada para el olvido.

Real Madrid El Real Madrid terminará la temporada sin títulos.

El Real Madrid formó sin españoles en el once titular

Otros de los motivos que despertó el enojo del máximo dirigente del equipo que tiene en su haber 15 Champions League es que por primera vez en el certamen internacional no formó en el once titular a ningún jugador español.

Alvaro Arbeloa eligió que saltaran al campo de juego deportistas de ocho nacionalidades diferentes, pero ninguno de España:

Andriy Lunin - Ucrania.

Ferland Mendy - Francia.

Antonio Rüdiger - Alemania.

Éder Militão - Brasil.

Trent Alexander-Arnold - Reino Unido.

Arda Güler - Turquía.

Federico Valverde - Uruguay.

Jude Bellingham - Reino Unido.

Brahim Diaz - Marruecos.

Vinicius Jr. - Brasil.

Kylian Mbappe - Francia.

Luego ingresaron el francés Eduardo Camavinga, el argentino Franco Mastantuono y Thiago Pitarch, quien fue el único futbolista español que defendió la camiseta del Real Madrid.