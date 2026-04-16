Sebastián Villa, el capitán de las ilusiones de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia dio un un batacazo histórico en el mítico Maracaná de Brasil. El equipo de Alfredo Berti se impuso a Fluminense con mucha valentía y demostró, una vez más, por qué es el mejor equipo del fútbol argentino en este momento.
Sebastián Villa sacó a relucir su buen fútbol y volvió a ser una pieza importante en la victoria de Independiente Rivadavia ante Fluminense por Copa Libertadores
Independiente Rivadavia dio un un batacazo histórico en el mítico Maracaná de Brasil. El equipo de Alfredo Berti se impuso a Fluminense con mucha valentía y demostró, una vez más, por qué es el mejor equipo del fútbol argentino en este momento.
Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia, remarcó la actitud del conjunto azul ante un rival y un terreno tan complicado como lo fue Fluminense en Brasil. "Sabíamos que el partido iba a ser así. Es un rival muy difícil y, sobre todo en su cancha. Pero tuvimos mucha fortaleza porque no desesperamos y pudimos llevarnos los 3 puntos de Río. Estamos muy contentos por el presente".
En un partido de alto voltaje, la Lepra sacó pecho y pudo dar vuelta el resultado que comenzó de manera adversa en el primer tiempo. El segundo gol, que le dio el triunfo a Independiente Rivadavia, nació de una presión del capitán Villa que lluego Matías Fernández aprovechó para encarar al arquero e irse para el gol. Sin embargo, Fábio tapó la embestida del 10 y la pelota quedó en los pies del número 22 de la Lepra. Inevitablemente el guardameta del Flu cometió falta sobre Villa -la cual era penal- pero el árbitro dio ley de ventaja y la jugada continuó. Allí apareció Álex Arce que definió el 2 a 1 global para darle la victoria al elenco dirigido por Alfredo Berti.
"Iba a ser penal, el árbitro me lo dijo. Gracias a Dios le quedó a Arce y pudo definir para darnos los 3 puntos", comentó Sebastián Villa respecto de la jugada del segundo gol de Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa tuvo injerencia en varios pasajes importantes del partido y volvió a mostrar un nivel similar al del 2025, donde guió a la Lepra, como el mejor jugador, a ser campeón de la Copa Argentina. Hoy, el equipo no solo tiene al colombiano como as de espada sino que tiene un juego colectivo que le permite que todo el peso del funcionamiento no recaiga en el colombiano. El enorme trabajo de Alfredo Berti desde el banco quedó demostrado en el Maracaná al ver el nivel de todos los protagonistas que tuvieron oportunidad de sumar minutos ante Fluminense.
De hecho, el propio Berti aseguró en conferencia de prensa que el equipo "todavía no tiene techo". Ante semejante afirmación, Sebastián Villa respondió: "Si lo dice el profe...Él nos ha dado esa mística y nos ha puesto donde estamos". De esta manera, el colombiano le hizo un guiño al entrenador, conociendo el intenso trabajo que hay detrás cada día.
Finalmente, Sebastián Villa destacó la principal virtud de este Independiente Rivadavia: "Somos un equipo muy humilde, tenemos los pies en la tierra. Tenemos un grupo muy humano y todos tiramos para el mismo lado".