Sebastián Villa, el capitán de las ilusiones de Independiente Rivadavia

"Iba a ser penal, el árbitro me lo dijo. Gracias a Dios le quedó a Arce y pudo definir para darnos los 3 puntos", comentó Sebastián Villa respecto de la jugada del segundo gol de Independiente Rivadavia.

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Sebastián Villa, capitán de un Independiente Rivadavia arrollador

Sebastián Villa tuvo injerencia en varios pasajes importantes del partido y volvió a mostrar un nivel similar al del 2025, donde guió a la Lepra, como el mejor jugador, a ser campeón de la Copa Argentina. Hoy, el equipo no solo tiene al colombiano como as de espada sino que tiene un juego colectivo que le permite que todo el peso del funcionamiento no recaiga en el colombiano. El enorme trabajo de Alfredo Berti desde el banco quedó demostrado en el Maracaná al ver el nivel de todos los protagonistas que tuvieron oportunidad de sumar minutos ante Fluminense.

Embed - Sebastián Villa, ilusionado con el presente de Independiente Rivadavia tras vencer a Fluminense

De hecho, el propio Berti aseguró en conferencia de prensa que el equipo "todavía no tiene techo". Ante semejante afirmación, Sebastián Villa respondió: "Si lo dice el profe...Él nos ha dado esa mística y nos ha puesto donde estamos". De esta manera, el colombiano le hizo un guiño al entrenador, conociendo el intenso trabajo que hay detrás cada día.

Finalmente, Sebastián Villa destacó la principal virtud de este Independiente Rivadavia: "Somos un equipo muy humilde, tenemos los pies en la tierra. Tenemos un grupo muy humano y todos tiramos para el mismo lado".